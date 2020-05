Otwarcie salonów kosmetycznych. Zobacz, co się zmieni

Dodatkowe przepierzenia – aby oddzielić personel od klienta – zaleca resort zastosować na stanowiskach manicure. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.

Według wytycznych świadczenie usług w salonach kosmetycznych powinno odbywać się w systemie zmianowym i rotacyjnym. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do gabinetu, pracownicy powinni obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.

Dla bezpieczeństwa klientów pracownicy mają nosić specjalistyczny strój adekwatny do wykonywanego zabiegu np. fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w min. 60 stopniach C, a także nosić maseczkę ochronną i/lub przyłbicę albo gogle.

Pracownicy powinni też obowiązkowo nosić rękawiczki przy wykonywaniu usługi (zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi) – jeśli rodzaj wykonywanego zabiegu na to pozwala.

Z kolei wytyczne dla klientów salonów kosmetycznych przewidują, że na zabiegi powinni przychodzić bez osób towarzyszących. Klienci będą też zobligowani do zasłaniania nosa i ust oraz do noszenia rękawic ochronnych (jeśli jest to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).

Klienci nie będą też mogli używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu, gabinet powinien zapewnić klientom peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję, bieliznę jednorazową, podkład jednorazowy.

Po zakończeniu zabiegu należy zabezpieczyć urządzenie, które było w jego trakcie używane. Każdorazowo powinno się zdezynfekować jego panel sterowania, a jeżeli urządzenie na to nie pozwala, należy opcjonalne foliować panel.

MR zaleca też rezygnację z serwowania ciepłych napojów. Sugerowane jest zapewnienie wody do picia w opakowaniach jednorazowych lub podawane przez personel w kubkach jednorazowych z dystrybutora.