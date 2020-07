Bitwa o e-handel

W zestawieniu najbardziej popularnych platform służących sprzedaży w Internecie Allegro zajmuje niezwykle wysokie pozycje. Z ponad 200 mln wizyt miesięcznie w skali całego świata jest na 15. miejscu, w Europie zaś wyprzedzają ją tylko trzy inne podmioty. Największymi konkurentami poznańskiej firmy pod względem popularności są globalni potentaci, tacy jak Amazon, e-Bay czy AliExpress. Zdaniem eksperta od rynku e-commerce, Łukasza Kiczmy, popularny serwis mimo wszystko nie wykorzystał w pełni swojego potencjału: „W przypadku Allegro możemy mówić o zmarnowanym sukcesie w kategoriach zachodzących procesów globalizacyjnych. Mam na myśli przede wszystkim to, że nie udało się zbudować krajowej korporacji o znaczeniu międzynarodowym. Allegro może się jeszcze kiedyś stać korporacją o zasięgu globalnym, choć na ten moment na pewno jeszcze nią nie jest. To, co się dzieje z tą spółką, pokazuje, że ma ona pewien problem mentalny”.