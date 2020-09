Tyle futbol stracił na pandemii. Kwota robi wrażenie

Jak podkreślił Rehn, FIFA wraz z ekspertami finansowymi i ekonomistami oszacowała globalną wartość rynku piłkarskiego na ok. 40-45 mld dolarów.

Tłumaczył, że 14-miliardowa strata zakłada, że piłka nożna powoli wraca do życia po praktycznie trzech miesiącach całkowitego zamrożenia normalności, ale do chwili całkowitego ustąpienia pandemii to "całkiem inna gra niż wcześniej".

– Piłka nożna bardzo mocno ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa. Rozmaite kłopoty pojawiły się na różnych poziomach, a wiele klubów boryka się z poważnymi trudnościami – wskazał Rehn, były komisarz Unii Europejskiej, a obecnie prezes Banku Finlandii, który dodał, że mocno niepokoi go sytuacja np. akademii kształcących najmłodszych adeptów futbolu i klubów amatorskich.

Rehn ocenił, że mocno ucierpiała piłka nożna w Ameryce Południowej, ale tylko nieco mniej w Afryce i Azji.

– Pojawiło się niebezpieczeństwo, że dobra praca, nakłady, wszelkie wysiłki, jakie poniesiono w celu rozwoju futbolu w Azji i Afryce, mogą zostać zrujnowane. Musimy zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić – dodał.

FIFA przeznaczyła już półtora miliarda dolarów na pomoc w walce ze skutkami pandemii, a Rehn nadmienił, że o dotacje z tego tytułu ubiegało się do tej pory 150 z 211 federacji członkowskich.

Podsumowując, fiński ekspert zaznaczył, że kluczowe – nie tylko dla futbolu – jest szybkie opracowanie skutecznej szczepionki na COVID-19.

– Do tego momentu nie możemy wykluczyć negatywnego rozwoju sytuacji, co mogłoby stanowić kolejny potężny cios dla futbolu – przyznał Rehn.

Czytaj także:

Ustawa dezubekizacyjna. Jest decyzja Sądu Najwyższego