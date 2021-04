Kwota wolna od podatku mniejsza niż sądzono? Kościński: Stawiałbym na niższy poziom

Szef resortu finansów wyjaśniał, co może znaleźć się w Nowym Polskim Ładzie, czyli programowi odbicia się polskiej gospodarki po ekonomicznym kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. NPŁ jest od kilku tygodni zapowiadany przez polityków Zjednoczonej Prawicy, jednak wciąż nie podano żadnych szczegółów tego planu. Dziennikarzom udało się dotrzeć do kilku konkretnych informacji.

Nikt nie wie, co jest w NPŁ

Do sprawy rozwiązań zawartych w NPŁ odniósł się minister Tadeusz Kościński. Jak zaznaczył, na obecnym etapie prac Ład jest zestawieniem różnych projektów przedłożonych premierowi Morawieckiemu.

– Mamy kolejny narodowy sport - co tam jest w Nowym Ładzie, nikt z nas nie wie na razie, to różne projekty, mniejsze i większe, które są złożone, zaproponowane panu premierowi, on w swoim gronie je wybiera – stwierdził na antenie radiowej Jedynki.

Szef resortu finansów zaznaczył, że to on będzie odpowiedzialny za znalezienie źródeł finansowania dla projektów, które finalnie znajdą się w NPŁ.

– Moja głowa w tym, żeby znaleźć odpowiednie pieniądze na to, czego premier potrzebuje, muszę powiedzieć jakie są warianty, finanse publiczne są względnie zdrowe, ale nie są z gumy. W pewnym momencie musimy powiedzieć, że albo podnosimy podatki, albo musimy z czegoś zrezygnować i to znów będzie decyzja pana premiera – powiedział Kościński.

Kwota wolna od podatku

Minister został również zapytany o to, czy rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatku i o ile. Kościński zaznaczył, że choć jest zwolennikiem tego działania, to raczej nie można spodziewać się, że będzie to 30 tys. złotych, o których od jakiegoś czasu spekuluje się w mediach.

– Trzy progi będą zmienione, to znów są różne warianty, słyszymy (o kwocie wolnej od podatku), że będzie to 30 tys. - nie mogę tego potwierdzić, ale byłbym szczęśliwy, gdyby była na takim poziomie – powiedział.

– Teraz stawiałbym na niższy poziom 15-20 tys. zł, a dopiero za rok, jak wyjdziemy z tej pandemii możemy mieć większe ambicje – dodał.

Programy społeczne z finansowaniem

Tadeusz Kościński zapewnił również, że wypłaty w ramach programów społecznych wprowadzonych przez Zjednoczoną Prawicę są niezagrożone.

– Na 500+ na 13. i 14. emeryturę pieniądze są zabezpieczone, to część pieniędzy z grudnia 2020, stworzonej poduszki finansowej, pieniądze są gotowe na ten rok i nie są zagrożone – powiedział.

– Nasza polityka fiskalna jest taka, żeby nie podnosić podatków, a jak najwięcej pieniędzy zostawiać u obywateli, aby mogli pomóc poprzez wydawanie tych pieniędzy rozkręcać naszą gospodarkę – dodał.

