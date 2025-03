"Bardzo kozaczyli". Trzaskowski o politykach PiS

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez CBOS, największym poparciem cieszy się kandydat KO Rafał Trzaskowski – 35 proc. Drugi jest wspierany przez PiS Karol Nawrocki, na którego chce głosować 23 proc. badanych. Tuż za nim, z poparciem 21 proc. ankietowanych, jest kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.

Poza podium znaleźli się: Szymon Hołownia – 5 proc. i Adrian Zandberg – 3 proc. Po 2 proc. deklarujących zamiar udziału w wyborach prezydenckich poparłoby Magdalenę Biejat i Grzegorza Brauna, a po 1 proc. – Marka Jakubiaka i Krzysztofa Stanowskiego. Siedmiu na stu potencjalnych wyborców (7 proc.) nie ma sprecyzowanych preferencji.

Trzaskowski o politykach PiS: Jeśli łamali prawo, to muszą ponieść konsekwencje

Lider sondażu Rafał Trzaskowski odbywa kolejne spotkania. W piątek kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta odwiedza Mikołów.

Polityk podczas konferencji prasowej został zapytany o działania śledczych wobec polityków PiS. – Ja zawszę mówię do polityków Prawa i Sprawiedliwości: prawo i sprawiedliwość – to jest najważniejsze – powiedział prezydent Warszawy.

– Jeżeli popełniali przestępstwa, jeżeli łamali prawo, jeżeli łamali konstytucję, a widzimy to w przypadku bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to po prostu muszą ponieść za to konsekwencje – dodał.

Kandydat KO: PiS-owcy bardzo kozaczyli, a teraz uciekają

Nie obyło się też do aluzji wobec części parlamentarzystów. – Oni tak bardzo kozaczyli, mówili, że są tacy odważni, że nie mają nic do ukrycia, a jak przychodzi co do czego, no to potem widzimy – jedni uciekają na Węgry, a inni próbują organizować tego typu manifestacje. Jeszcze inni uciekają przed wymiarem sprawiedliwości – powiedział Trzaskowski.

– To jest sprawa dla prokuratury i sądów. Ja mam nadzieję, że po prostu prawo i sprawiedliwość zatriumfuje. Prawdziwe prawo i prawdziwa sprawiedliwość – zaznaczył polityk Koalicji Obywatelskiej.

twitterCzytaj też:

"To się w pale nie mieści". Trzaskowski ostro o PiSCzytaj też:

"Dzieje się historia". Trzaskowski chwali się liczbą zebranych podpisów