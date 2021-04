Ujawniono szczegóły Nowego Polskiego Ładu. Czeka nas prawdziwa rewolucja

Od wielu tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Polskiego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym dokładnie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów.

Niedawno serwis OKO.press informował, że w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł.

Rewolucja podatkowa

W środę najnowsze ustalenia ws. "Nowego Ładu" opublikował "Dziennik Gazeta Prawna". Dziennikarze tego tytułu potwierdzając wcześniejsze doniesienia, piszą o czekającej nas rewolucji podatkowej, która miałaby się odbyć w trzech krokach. Pierwszy zakładać ma likwidację lub znaczne zmniejszenie odliczenia w PIT składki zdrowotnej. Drugi to właśnie podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zaś trzeci polegać ma na podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. "Te zmiany to uzupełnienie do obniżonej już z 18 do 17 proc. pierwszej stawki PIT" – czytamy.

Gazeta wskazuje, że wśród największych beneficjentów planowanych zmian będą osoby zarabiające w okolicach minimalnego wynagrodzenia. Jak czytamy, zmiany dotyczące zasad opłacania składki zdrowotnej oznaczać będą "rewolucję dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które także zapłaciłyby składkę proporcjonalną do dochodu". "Dla wielu oznaczałoby to wzrost obciążeń" – wskazuje dziennik. Jeśli zaś chodzi o podwyżkę kwoty wolnej, konsekwencją tego ruchu będzie zwolnienie z podatku PIT emerytur i rent do wysokości 2,5 tys. zł.

Program inwestycji publicznych

"Dziennik Gazeta Prawna" donosi też o zagadnieniu, które ma być z istotnych "Nowego Ładu". Chodzi o program inwestycji publicznych, w związku z którym rozważane jest utworzenie funduszu, mającego być zarządzanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki miałyby pochodzić z emisji obligacji rozwojowych.

"Nadal nie ma pewności, kiedy poznamy finalną wersję dokumentu. To oznacza, że część propozycji może jeszcze ulec zmianie lub nawet nie znaleźć się w ostatecznej wersji Nowego Ładu" – podkreśla "DGP". Przypomnijmy, że prezentacja programu miała się odbyć w marcu, jednak w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną podjęto decyzję o jej przełożeniu. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało spot promujący program. Wystąpili w nim premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

