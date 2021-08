Gowin: Nie wyobrażam sobie, żeby koalicja realizowała program skrajnie socjalistyczny

W sobotę podczas posiedzenia zarządu Porozumienia politycy Jarosława Gowina podjęli warunkową decyzję o pozostaniu w Zjednoczonej Prawicy. Polem sporu pomiędzy PiS a Porozumieniem jest m.in. kwestia reformy podatkowej.

Gowin krytykuje Polski Ład

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin powiedział na antenie Polsat News, że jego ugrupowanie do końca miesiąca zajmie oficjalne stanowisko w kwestii reformy podatkowej w ramach rządowego programu Polski Ład.

Polityk wskazał jednocześnie, że dotychczas propozycje resortu finansów pozytywnie oceniają tylko przedstawiciele partii Razem, czyli „ugrupowania skrajne lewicowego”.

– Nie wyobrażam sobie, żeby centroprawicowa koalicja realizowała program skrajnie socjalistyczny. Nie na to umawialiśmy się z naszymi wyborcami – zastrzegł wicepremier.

Wymieniając główne zastrzeżenia do reformy podatkowej Gowin ocenił, że rządowy program jest w dużej mierze pozorny. Zdaniem polityka, choć podnosi m.in. emerytury, co wynika ze zwiększenia kwoty wolnej od podatku, to wzrost obciążeń dla przedsiębiorców w oczywisty sposób spowoduje wzrost cen w sklepach. – Na tej drożyźnie jako pierwsi stracą najubożsi – zaznaczył Gowin.

Ultimatum

Przypomnijmy, że trwa konflikt Prawa i Sprawiedliwości z Porozumieniem Jarosława Gowina. Wicepremier domaga się zmian w ważnych dla PiS projektach: Polskim Ładzie oraz nowelizacji ustawy medialnej, określanej przez opozycję i część środowiska dziennikarskiego jako "lex TVN".

W sobotę na posiedzeniu zarządu Porozumienia politycy tego ugrupowania postawiły partii Jarosława Kaczyńskiego ultimatum: uwzględnienie poprawek zaproponowanych przez Jarosława Gowina albo zerwanie umowy koalicyjnej.

"Zarząd Porozumienia oświadcza: nie poprzemy zmian podatkowych, zmian w finansowaniu samorządów i zmian w prawie medialnym bez uwzględnienia naszych postulatów. Od tego uzależniamy nasze pozostanie w Zjednoczonej Prawicy" – napisał w sobotę wicerzecznik partii Jan Strzeżek w mediach społecznościowych.

"Jarek zostanie wyrzucony przed głosowaniem nad Polskim Ładem"