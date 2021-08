Morawiecki: To bardzo ważne, że tak wielkie inwestycje amerykańskie są lokowane w Polsce

Ultranowoczesny i ekologiczny zakład będzie kosztował PepsiCo nawet ponad miliard złotych. Początek funkcjonowania fabryki planowany jest na 2023 rok.

Biorący udział w uroczystości premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił uwagę na efekty gospodarcze dla regionu.

Inauguracja odbyła się w miejscowości Święte k. Środy Śląskiej. Ze względu na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania koszt wzniesienia fabryki szacowany jest nawet na ponad miliard złotych. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na znaczenie amerykańskich inwestycji w Polsce.

– Największą zaletą Polski jako miejsca na inwestycję są nasi znakomici pracownicy. Ale ta inwestycja ma w sobie coś szczególnego. To jest ta energooszczędność, przyjazność dla środowiska, innowacyjność, o której tutaj była mowa i bardzo serdecznie gratuluje całemu zespołowi PepsiCo i PepsiCo Poland w związku z tymi pracami, które zostały tutaj wykonane. To coś bardzo ważnego, że tak przyjazne dla środowiska, wielkie inwestycje amerykańskie są lokowane właśnie tutaj w Polsce – mówił szef polskiego rządu.

– O najlepszych inwestorów zabiega wiele krajów. Polska właściwie we wszystkich rankingach jest w czołówce tych krajów, które potrafią zainteresować swoimi zaletami inwestorów międzynarodowych – dodał premier.



Morawiecki zaakcentował też korzyści z tej inwestycji dla lokalnej społeczności. – Inwestycja to korzyść także dla lokalnych rolników, którzy będą mogli sprzedawać swoje produkty do tworzonego zakładu k. Środy Śląskiej w województwie dolnośląskim. To dobra informacja dla polskich rolników, producentów i kooperantów – podkreślił.

Ekoinwestycja

Szef europejskiego oddziału PepsiCo Silviu Popovici podkreślił, że na 2035 rok planowane jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej w nowej fabryce.

– Chcemy się dalej rozwijać w Europie, ale musi to być wzrost zrównoważony, dbający w pierwszej kolejności o środowisko i ludzi, a dopiero w drugiej o zyski. Tworzymy wizję nowej, ekologicznej przyszłości produkcji żywności w Europie. Polska będzie w awangardzie realizacji tej wizji – zapewnił Popovici.



