Akcjonariusze Lotosu zagłosują w sprawie fuzji z PKN Orlen

Zwołane posiedzenie ma odpowiedzieć na pytanie, co o fuzji z PKN Orlen myślą mniejszościowi akcjonariusze Grupy Lotos. Nadzwyczajne walne zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 11:00 w Gdańsku i śledzić je można online, o czym spółka poinformowała za pośrednictwem swojego konta na portalu Twitter.

twitter

Program posiedzenia

Program nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Lotos zakłada głosowanie nad zgodą na wydzielenie i zbycie udziałów lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa, po to, by przemodelować grupę i przygotować ją do wypełnienia narzuconych przez Komisję Europejską tzw. środków zaradczych. Właśnie od tego KE uzależniła swoją zgodę na transakcję. Cały proces przejęcia jest nadzorowany właśnie przez Komisję.

W lipcu 2020 roku Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. W odpowiedzi na stwierdzone problemy w zakresie konkurencji spółka zarządzana przez prezesa Daniela Obajtka zaproponowała sprzedaż 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych. Zobowiązano się również do zbycia dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz przekazania 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących ok. 80 proc. sieci Lotosu.

Status Grupy Lotos wymaga do przegłosowania poszczególnych uchwał czterech piątych głosów, czyli dokładnie 80 proc. spośród wszystkich akcjonariuszy obecnych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w czwartek w Trójmieście. Obecnie 53 proc. kapitału Lotosu jest w rękach Skarbu Państwa. Poparcie dla uchwały o fuzji z PKN Orlen zapowiedział już norweski Norges Bank, posiadający 2 proc. głosów, o czym poinformował "Puls Biznesu".

Czytaj też:

"Historyczny dzień". Obajtek informuje o ogromnej inwestycji Orlenu