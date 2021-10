Zmiany w podatku PIT dla rodzin z czwórką dzieci. Przychód zamiast dochodu

Jeszcze we wrześniu Prawo i Sprawiedliwość twierdziło, iż rodziny z co najmniej czwórką dzieci nie będą płacić podatku PIT, o ile ich roczne dochody nie przekraczają 170 tys. złotych.

Przychód zastąpił dochód

Projekt zerowego podatku dochodowego od osób fizycznych dla rodzin wielodzietnych miał być częścią programu rządowego Polski Ład. Kiedy jednak doszło do jego uchwalenia, okazało się, że w przepisach zaszły zmiany względem zapowiadanej wersji.

Rozbieżność pomiędzy deklaracjami a stanem faktycznym dotyczy zapisu kwestii dochodowych. Rząd miał bowiem wskazywać, iż ulga będzie przysługiwać osobom, które razem osiągają określony dochód – maksymalnie 170 tys. złotych rocznie. W przepisach znalazło się jednak pojęcie przychodu.

Zmiany w przyznawaniu ulgi

Zamiana dochodu na przychód nie jest jedyną zmianą w ustawie o podatku PIT dla rodzin w ramach Polskiego Ładu. Przepisy wprowadziły ograniczenia w możliwości uzyskania ulgi. Przysługiwać będzie ona tylko osobom zatrudnionym na etat albo prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Z nowego rozwiązania zaproponowanego przez rząd nie skorzystają zatem ludzie zarabiający na wynajmie, umowach o dzieło, prawach autorskich, kontraktach menedżerskich, członkowie zarządu z powołania czy sportowcy, a także osoby mające tylko zyski ze sprzedaży akcji, mieszkań czy żyjący z dywidend.

Propozycje Partii Republikańskiej

O ulgi dla polskich rodzin w rozwiązaniach Polskiego Ładu mieli szczególnie zabiegać politycy Partii Republikańskiej Adama Bielana, która w Sejmie dała większość obozowi Zjednoczonej Prawicy.

– Kierunkowa decyzja jest taka, że chcemy skorzystać z dobrych doświadczeń zerowego PIT dla młodych i wprowadzić zerowy PIT dla rodzin cztery plus. To dokładnie ulga dla młodych razy dwa, czyli dla każdego z rodziców przy wspólnym rozliczeniu. Mówimy więc o wspólnych dochodach rodziców na poziomie ok. 14 tys. złotych miesięcznie. Rodziny muszą mieć motywację do posiadania i wychowania dzieci nie tylko w postaci np. 500 plus, ale również ulg podatkowych – przekonywał na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" poseł ugrupowania Kamil Bortniczuk.

