Problem rządu? Od tego roku zwiększy się luka VAT

Portal ekonomiczny Money.pl podaje, że zwiększy się w Polsce luka w VAT. Do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości chwalił się opinii publicznej sukcesami w jej zwalczaniu.

Luka w VAT

Luka w VAT jest różnicą między tym, co budżet państwa otrzymał z podatku od towarów i usług a kwotą, którą powinien dostać, biorąc pod uwagę stan gospodarki. Rok temu Komisja Europejska opublikowała analizę, która zakładała, że w 2020 roku średnia unijna luka w VAT wzrosła do 13,7 proc. względem 9,6 proc. rok wcześniej. W przypadku Polski wyliczono ją na poziomie 14,6 proc. w stosunku do 9,7 proc. z 2019 roku. Wyliczenia okazały się jednak tylko niezrealizowanym czarnym scenariuszem. Szacunki, że zwiększenie luki spowoduje pandemia koronawirusa okazały się nietrafione. – Odnieśliśmy w obszarze uszczelniania VAT ogromny sukces. Wystarczy popatrzeć na wzrost dochodów pomiędzy 2016 a 2020 rokiem – mówił w maju premier Morawiecki.

Jednak w tym roku ma nie być już tak dobrze. Branżowe media nie mają złudzeń, iż luka VAT wzrośnie. Natomiast zdaniem ekonomistów rząd będzie miał coraz większy problem z "dokręcaniem śruby podatkowej". Uszczelnianie VAT ma być przeszłością, mimo że jeszcze niedawno podczas czatu na Facebooku szef polskie rządu mówił, że "w tym roku dochody z podatku VAT powinny przekroczyć 210 mld złotych", co skomentował jako "bardzo dobre osiągnięcie".

Coraz trudniej

Zmniejszeniu luki VAT miała sprzyjać do tej pory polepszająca się koniunktura. Dobra passa nie trwa jednak wiecznie. Perspektywa wzrostu gospodarczego Polski nie jest już tak wysoka, za to rośnie wskaźnik inflacji – zauważają eksperci. – Walka z luką VAT staje się coraz trudniejsza, a kolejne zmiany przepisów i dodatkowe, coraz liczniejsze obowiązki sprawozdawcze bardziej utrudniają życie normalnym podatnikom niż przestępcom – stwierdzi w rozmowie z portalem Money.pl Michał Borowski, ekspert BCC ds. podatków i walki z szarą strefą.

Według Borowskiego do obecnego stanu rzeczy przyczyniła się szara strefa działająca podczas pandemicznych lockdownów, szczególnie na samym początku epidemii COVID-19 wiosną 2020 roku. – Coraz bardziej widać, że kierunek restrykcji i obowiązków nie przekłada się na zamierzone rezultaty w postaci zmniejszania szarej strefy i luki w VAT. Już najwyższy czas, aby przemyśleć strategię walki z szarą strefą i nieuczciwymi podmiotami – powiedział ekspert.

