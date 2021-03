Dane ws. luki VAT w Polsce zaskakują. Dobra sytuacja mimo pandemii

O sprawie poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

Wstępne szacunki Fundacji CASE, która co roku przygotowuje raport o luce vatowskiej dla Komisji Europejskiej, wskazują, że nie wzrosła ona w ubiegłym roku, mimo pandemicznego kryzysu.

Luka w VAT jest różnicą między tym, co budżet otrzymał z podatku od towarów i usług, a kwotą, którą powinien dostać, biorąc pod uwagę stan gospodarki. Według wyliczeń CASE może być ona nawet minimalnie mniejsza niż w 2019 r.

Jak twierdzi w rozmowie z "DGP" Grzegorz Poniatowski, jeden z głównych autorów raportów, luka w 2020 r. mogła być mniejsza o 1–1,5 pkt proc. w porównaniu z 2019 r. Oznaczałoby to, że wyniosła 8,7–8,2 proc. potencjalnych wpływów. Poniatowski zastrzega jednak, że wyliczenia mogą być obarczone błędem, dlatego bezpieczniej przyjąć, że tzw. luka vatowska nie wzrosła, "a jej potencjalny spadek nie był tak wyraźny jak w poprzednich latach".

Raport obala poprzednie prognozy

Badanie jednoznacznie przekreśla wszystkie wcześniejsze szacunki, że pandemia spowoduje w Polsce zwiększenie luki.

Jesienią 2020 roku KE opublikowała analizę, która zakładała, że w 2020 r. średnia unijna luka w VAT wzrośnie do 13,7 proc. z 9,6 proc. rok wcześniej. CASE w przypadku Polski wyliczyło ją na 14,6 proc., w stosunku do 9,7 proc. w 2019 r. Okazało się to jedynie niezrealizowanym czarnym scenariuszem i traciło wiarygodność wraz z napływaniem danych z budżetu państwa.

"Poprzednie wyliczenia sporządzone były dla wszystkich krajów UE i były raczej symulacją, a nie prognozą – pokazywały, jak może się zachować luka w obliczu kryzysu, jeśli powtórzyłyby się zależności między nią a pogorszeniem się koniunktury, znane z kryzysu finansowego z 2008 r." – czytamy na portalu finanse.gazetaprawna.pl.

– W przypadku Polski raczej na minus, luka będzie mniejsza, niż można było oczekiwać – mówi Grzegorz Poniatowski.

