Winnicki: Należy obniżać podatki na paliwo, prąd, gaz i wszystkie nośniki energii

Prezes Ruchu Narodowego był w czwartek gościem programu "Graffiti" w Polsat News.

"Obniżyć podatki"

Robert Winnicki został zapytany o to, co sądzi o wprowadzeniu w Polsce bonu energetycznego. Rządowa koncepcja przewiduje wsparcie o łącznej kwocie trzech miliardów złotych dla obywateli, którzy najbardziej odczują wysokie ceny energii, ale też paliw. – To jest kiepski pomysł. Trzeba iść w innym kierunku – powiedział polityk.

– Należy obniżać podatki na paliwo, prąd, gaz i wszystkie nośniki energii, które powodują, że wszystkie towary idą do góry – stwierdził poseł koła Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Ugrupowanie Winnickiego od dłuższego czasu opowiada się za wypowiedzeniem tzw. pakietu klimatycznego. Projekt "Fit for 55" ma przygotować państwa członkowskie Unii Europejskiej na radykalne zmiany w kilkunastu obszarach gospodarczych. Zakłada m.in. wyższe cele dla odnawialnych źródeł energii i nowe limity emisji dla samochodów. – Nasza energetyka odstaje względem innych państw UE. 70 proc. energii Polski jest z węgla. Dziś Unia Europejska równa się wysokim cenom prądu w domach, a zwłaszcza w przedsiębiorstwach – mówił parlamentarzysta.

"Spóźniona decyzja"

Podczas programu Robert Winnicki skomentował także podwyższenie stóp procentowych o 75 pb do 1,25 proc. przez Radę Polityki Pieniężnej. Zdaniem deputowanego decyzja jest spóźniona i częściowo odpowiada za drożyznę w polskich sklepach.

– Decyzja NBP jest spóźniona i jest w pewnym procencie odpowiedzialna za to, co się dzieje z cenami – oznajmił polityk Konfederacji. – Niskie stopy procentowe to wyższy wzrost gospodarczy. Polityka Narodowego Banku Polskiego musi równoważyć stopy procentowe, żeby nie zabijać wzrostu gospodarczego i żeby nie szalała inflacja – zauważył Winnicki.

– Inflacja nie musiała być taka wysoka, nie musieliśmy, jako państwo, drukować tylu pieniędzy, gdybyśmy nie stosowali polityki lockdownów, która nie była skuteczna – dodał.

Czytaj też:

Winnicki: To już nowa świecka tradycjaCzytaj też:

Zyski i koszty z obecności w UE. Konfederacja powołuje zespół parlamentarny