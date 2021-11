Baltic Pipe. Budowa podmorskiej części gazociągu została ukończona

Tym samym zakończony został najważniejszy i najtrudniejszy etap całej inwestycji, o czym mówił Tomasz Stępień, Prezes Zarządu spółki Gaz-System.

– Etap ten ukończyliśmy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i zaplanowanym harmonogramem. Przed nami są jeszcze testy, próby techniczne i odbiory. Na prace te mamy około roku, tak aby od pierwszego października 2022 roku móc rozpocząć komercyjny przesył gazu z szelfu norweskiego do Polski – powiedział.



Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimiski podkreślił, że gazociąg będzie miał kluczowe znaczenie dla Polski w dywersyfikacji swoich źródeł energii.



– Za nami budowa części podmorskiej Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. Ten dzień znacząco zbliża nas do osiągnięcia pożądanego bezpiecznego zróżnicowania źródeł dostaw do Polski w 2022 roku. Przepustowość Baltic Pipe wyniesie 10 mld m sześc. rocznie, co jest porównywalne z ilością gazu odbieranego przez Polskę w ramach wieloletniego kontraktu z rosyjskim Gazpromem, który wygaśnie w grudniu 2022 roku – przypomniał Naimski.

Strategiczna inwestycja

Do budowy podmorskiego odcinka gazociągu o długości ok. 275 kilometrów użyto ponad 22 000 rur o średnicy nominalne 900 milimetrów. Wszystkie zostały zespawane i ułożone na dnie Bałtyku przez wyspecjalizowane jednostki pływające. Największymi były Castorone oraz Castoro Sei - te dwie jednostki łącznie wykonały ok. 254 km gazociągu. Pozostały fragment ułożył statek Castoro.

Jednostki były aktywne 24 godziny na dobę, a łącznie w pracę zaangażowanych było ok. 1100 osób. Castorone, Castoro Sei i Castoro były wspierane przez ok. 35 innych jednostek, odpowiedzialnych m.in. za dostarczanie rur, pogłębienie dna morskiego, zrzucanie materiału skalnego oraz badanie dna.

Oprócz samego morskiego odcinka gazociągu powstały też dwa tunele w miejscach wyjścia magistrali na ląd. W Polsce ma on długość ok. 600 metrów, a w Danii ok. 1 000 metrów.

