"Najlepsze wyniki w historii badań". Polacy zabrali głos ws. budowy elektrowni atomowych

Resort zamieścił na swojej stronie internetowej wyniki sondażu, z którego wynika, że bardzo duży odsetek Polaków popiera budowę elektrowni atomowych w kraju. Przeciwnego zdania jest 20 proc. respondentów. MKiŚ zauważa, że w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 2020 roku odsetek zwolenników elektrowni jądrowych wrósł o 11 pkt proc.

Wyniki sondażu

Zwiększyła się także liczba Polaków, którzy zgodziliby się na budowę elektrowni w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. Taką deklarację złożyło 58 proc. ankietowanych. 39 proc. badanych wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosła o 12 pkt proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Co więcej, 78 proc. Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi (wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu z 2020 rokiem). Z kolei, 82 proc. badanych wskazuje, że elektrownie atomowe są dobrym narzędziem zabezpieczenia energetycznego kraju. To więcej o 9 pkt proc. niż w badaniach sprzed roku.

Jednocześnie 80% badanych potwierdziło, że słyszało o planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2021 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2148 Polaków w wieku 15-75 lat.

Energetyka jądrowa w planach rzadu

PKN Orlen zamierza, jak zapewnia jego prezes Daniel Obajtek, już wkrótce zainwestować w energetykę jądrową.

– Następnym etapem jest energetyka jądrowa i my patrzymy na różne kierunki rozwoju. Jeżeli firma Synthos Green Energy ma wyłączność firmy GE Hitachi, która najbardziej jest zaawansowana w tej technologii mikro atomów i małych atomów, to generalnie chcemy w tym zakresie połączyć siły i dlatego podpisaliśmy umowę inwestycyjną. Ta umowa daje nam możliwości wspólnej inwestycji w to przedsięwzięcie – tłumaczył Obajtek podczas niedawnego wywiadu dla RMF FM.

Polska prowadzi także rozmowy z Francją na temat współpracy przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ten temat był obecny podczas spotkania prezydenta Emmanuela Macrona z prezydentem Andrzejem Dudą w Paryżu w październiku tego roku.

– Francja jest europejskim partnerem, który ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Elektrownie jądrowe będą nam niezbędne, jeżeli mamy zrealizować zobowiązania klimatyczne. Nie mamy innego wyjścia. Taka jest charakterystyka naszego kraju, że nie możemy zdobyć wystarczającej ilości energii ze źródeł odnawialnych, chociażby przez to, że nie zawsze jest wiatr, świeci słońce – powiedział po spotkaniu prezydent Duda.

