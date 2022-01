Senat USA odrzucił sankcje na Nord Stream 2

Projekt ustawy o nałożeniu dodatkowych sankcji na gazociąg Nord Stream 2, zgłoszony przez republikańskiego senatora Teda Cruza, nie uzyskał w czwartek wymaganej liczby 60 głosów.

Projekt przewidywał nałożenie sankcji na NS2, w tym ograniczenia dla firm odpowiedzialnych za projektowanie, budowę i eksploatację gazociągu.

Nord Stream 2 na razie nie działa

Budowa Nord Stream 2 zakończyła się we wrześniu 2021 roku, ale Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymała wydanie ostatecznego pozwolenia na uruchomienie gazociągu. Niemiecka agencja ma czas do końca stycznia, aby podjąć decyzję w sprawie pozwolenia na eksploatację rur, które mają transportować z Rosji do Niemiec do 55 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

– Sytuacja z Nord Stream 2 pokazuje, że Niemcy nie mają swobody w realizacji własnych interesów gospodarczych – stwierdził w czwartek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, mówiąc o "podwójnych standardach".

Z kolei stały przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Czyżow oświadczył, że "opóźnienie certyfikacji Nord Stream 2 nie jest problemem dla Rosji, ale dla europejskich konsumentów". Przekonywał też, że "Rosja jako państwo nie ma bezpośredniego związku z tym projektem".

Wicekanclerz Niemiec grozi wstrzymaniem NS2

Pod koniec grudnia minister gospodarki Niemiec, a zarazem wicekanclerz w nowym niemieckim rządzie Robert Habeck zagroził zastopowaniem gazociągu Nord Stream 2, jeśli doszłoby do rosyjskiego ataku na Ukrainę. Polityk reprezentujący partię Zielonych przyznał, że NS2 był geopolitycznym błędem. – Wszystkie kraje europejskie, poza Niemcami i Austrią, były zawsze przeciw. Teraz gazociąg jest gotowy. Otwartym pozostaje pytanie, czy będzie mógł zostać uruchomiony – oświadczył.

Czytaj też:

Wielka Brytania ostrzega Rosję i krytykuje Nord Stream 2Czytaj też:

Scholz jak Merkel. "Nord Stream 2 to prywatne przedsięwzięcie"