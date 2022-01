"Będziemy dalej pracować". Zakończyły się konsultacje KPRP z MF ws. Polskiego Ładu

W rozmowach obok szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota oraz ministra finansów Tadeusza Kościńskiego udział wzięła też prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

– Kancelaria Prezydenta przekazała przedstawicielom rządu swoje uwagi i postulaty do Polskiego Ładu. W znacznym stopniu są one zbieżne ze spostrzeżeniami Ministerstwa Finansów – poinformowali po spotkaniu szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot oraz minister finansów Tadeusz Kościński.

Szef gabinetu prezydenta przekazał dziennikarzom, że były to "bardzo dobre rozmowy". – Te uwagi w znacznym stopniu spotkały się z uwagami, które miało samo Ministerstwo Finansów i przedstawiciele rządu. Uwagi te dotyczyły zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Będziemy dalej nad nimi pracować i informować państwa, jak będą wyglądały dalsze prace i uzgodnienia – powiedział Szrot.

Ministerstwo Finansów dziękuje Kancelarii

– Bardzo dziękujemy za te bardzo cenne uwagi, które Kancelaria Prezydenta i pan prezydent nam złożył. Są one zbieżne z naszymi spostrzeżeniami. Potwierdzam również nasze deklaracje, że nikt, kto zarabia do 12 800 zł brutto miesięcznie nie będzie tracił na Polskim Ładzie. Pracujemy nad tym, żeby wyeliminować wszystkie nieścisłości – powiedział po spotkaniu minister finansów Tadeusz Kościński.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Wprowadzono też emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł.

