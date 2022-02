Maląg: Planowane przez nas wydatki na ten rok to blisko 112 mld złotych

– Od ponad sześciu lat, wsłuchując się w potrzeby ludzi, konsekwentnie zmieniamy na lepsze wiele obszarów funkcjonowania państwa. Trudna sytuacja spowodowana epidemią nie spowolniła realizacji programów społecznych. Rozwijamy je, wzbogacamy o kolejne instrumenty, pomimo olbrzymich wydatków związanych z koniecznością ochrony życia i zdrowia Polaków w obliczu epidemii – oświadczyła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podczas swojego sejmowego wystąpienia.

Wydatki na politykę społeczną

Marlena Maląg poinformowała, iż w tym roku budżet państwa wyda 62 mld złotych na programy prorodzinne, takie jak: "Rodzina 500 plus", "Dobry Starty", "Maluch Plus" oraz świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Łącznie w wydatkach na realizację polityki społecznej planowanych jest blisko 112 mld złotych.

Minister szczególną uwagę zwróciła na sukces programu "500 plus", który miał "zmienić oblicze polskich rodzin". – To potężne wsparcie, to inwestycja w rodzinę. Od początku funkcjonowania programu do polskich rodzin trafiło ponad 176 mld złotych, a wsparciem objętych jest 6,5 mln dzieci – mówiła. Od początku lutego trwa nabór wniosków w ramach nowego okresu świadczeniowego. Na chwilę obecną rodzice mieli złożyć wnioski na ponad 1,8 mln dzieci. Dokumenty o świadczenie można składać poprzez portal Empatia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. – Droga elektroniczna usprawniła proces składania wniosków. Wnioski są składane o 50 proc. szybciej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – przekazała Maląg.

– Wsłuchując się w potrzeby Polaków, wprowadziliśmy program "Dobry Start", czyli 300 złotych rocznie na wyprawkę szkolną. Wydatki na program w latach 2018-2021 to 5,3 mld złotych, w 2022 roku to 1,35 mld złotych. Wsparciem objętych jest 4,4 mln dzieci – zauważyła szefowa MRiPS.

