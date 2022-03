Od piątku hrywny będzie można wymienić w 100 oddziałach PKO BP

18 marca 2022 roku Narodowy Bank Polski podpisał umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy, dzięki której każdy dorosły uchodźca z Ukrainy może wymienić ukraińskie hrywny na polskiego złotego. Wymiana jest możliwa po zaokrąglonym, oficjalnym, a nie kantorowym kursie.

"Dorośli obywatele Ukrainy będą mogli wymienić maksymalnie do 10 000 hrywien na osobę. Banki będą przyjmowały do wymiany banknoty o nominałach od 100 do 1000 hrywien" – przekazano w komunikacie NBP.

Wymiana hrywien w 100 placówkach PKO BP

W czwartek PKO Bank Polski wydał oświadczenie, w którym poinformował o nowych oddziałach umożliwiających wymianę hrywien. "Od piątku, 1 kwietnia, obywatele Ukrainy będą mogli wymienić hrywny na złote w kolejnych 47 oddziałach PKO Banku Polskiego. Wcześniej, w tym tygodniu, wymiana ukraińskiej waluty ruszyła dodatkowo w oddziale w Poznaniu. W sumie zrobić to można już w 100 placówkach banku" – napisano w komunikacie.

Przypomniano, że wymienione pieniądze można otrzymać zarówno w gotówce, jak i przelewem na konto. "Po pierwszym tygodniu procesu wymiany hrywny na złote w placówkach PKO Banku Polskiego obserwujemy, że większość korzystających z tej usługi nie wymienia całego limitu 10 tysięcy hrywien, większość woli także odebrać polską walutę w gotówce" – przekazał PKO BP.

Małe zainteresowanie wymianą hrywien

Hrywny skupione przez PKO Bank Polski zostaną sprzedane do Narodowego Banku Polskiego. Z kolei po zakończeniu skupu bank centralny odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. W komunikacie wskazano, że "w celu ułatwienia obsługi dużej liczby osób w krótkim czasie, kurs hrywny ustalany jest w zaokrągleniu do pełnych groszy". PKO BP sprzedaje jedną hrywnę za 14 gr.

W środę bank informował o małym zainteresowaniu wymianą walut wśród obywateli Ukrainy. Górny limit 10 tys. hrywien został ustalony, ponieważ spodziewano się dużej ilości osób, chcących skorzystać z usługi. Tymczasem z danych banku PKO BP wynika, że zainteresowanie jest niewielkie. Do poniedziałku w oddziałach PKO BP skupiono 72 mln hrywien. Podczas gdy banki centralne Polski i Ukrainy ustaliły limit na poziomie 10 mld hrywien.

