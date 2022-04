Co dalej z kandydaturą Glapińskiego? "Decyzja w tym tygodniu"

– Co do poparcia pana prezesa Glapińskiego, to ja nie mam wątpliwości, że to się zadzieje w najbliższym czasie, nawet najbliższe posiedzenie - jest to możliwe, że będzie miało w swoim harmonogramie rozpatrzenie tego punktu. Jestem spokojny o większość w tych głosowaniach – powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

Posiedzenie posiedzenie zaplanowano na 27-28 kwietnia br.

Wcześniej sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

Inflacja pobiła rekord. Prezes NBP zabrał głos

Tydzień temu Główny Urząd Statystyczny podał, że w marcu inflacja w Polsce wyniosła 11 proc. To najwyższy wynik od ponad 21 lat.

Prezes Narodowego Banku Polskiego zabrał głos w sprawie rekordowej inflacji zanotowanej w marcu. Jak wskazał Adam Glapiński, za wzrost cen odpowiada w głównej mierze wojna na Ukrainie.

– Wzrost inflacji w marcu niemal w całości wynika z oddziaływania na gospodarkę Polski ekonomicznych skutków rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie – stwierdził Glapiński.

Prezes NBP wskazuje na cztery czynniki warunkujące wzrost cen. Są to: rekordowy wzrost cen paliw do prywatnych środków transportu, wyraźny wzrost cen nośników energii, wzrost cen wybranych towarów nieżywnościowych oraz nietypowo silny wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych.

