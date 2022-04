Glapiński pewny drugiej kadencji? Morawiecki popiera jego kandydaturę

– Bardzo dobrze i blisko współpracujemy w tym trudnym czasie światowej walki z inflacją z panem prezesem Narodowego Banku Polskiego. Polityka pieniężna, polityka fiskalna, budżetowa, regulacyjna, gospodarcza w szerszym rozumieniu tego słowa to dzisiaj też jest front walki z putinflacją - inflacją, która przyszła do nas ze Wschodu poprzez wysokie ceny energii, wysokie ceny gazu i polityka pieniężna, która jest w rękach Narodowego Banku Polskiego ma tutaj do odegrania także ważną rolę – powiedział Morawiecki dziennikarzom we Wrocławiu.

– Ja mogę tylko podziękować za dobrą, bliską współpracę i liczę na to, że będzie ona kontynuowana w kolejnych latach i że nie będzie problemu z wyborem pana prezesa na kolejną kadencję – dodał

Pytany czy mogą być z tym problemy, powiedział:" Mam głęboką nadzieję i liczę na to, ze pan prezes zostanie wybrany na drugą kadencję".

W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje. Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

Glapiński: NBP zwiększył bezpieczeństw finansowe kraju

Podczas środowego posiedzenia komisji, Adam Glapiński zarysował swoją wizję szefowania NBP, a także odpowiadał na pytania posłów.

– W ciągu ostatnich sześciu lat NBP znacząco zwiększył bezpieczeństwo finansowe Polski. (...) W czasie mojej kadencji rezerw walutowych o blisko 56 mld dol. (...) Mamy bardzo wysokie rezerwy według wszystkich wskaźników międzynarodowych. Istotnie zwiększyliśmy zasób złota w tych rezerwach. Kupiliśmy w latach '18-'19, zatem przed istotnym wzrostem cen rynkowych, gdy jeszcze złoto było tanie, 125 ton kruszcu – stwierdził prezes banku.

Prof. Glapiński powiedział, że NBP prowadzi działania przeciwdziałające wysokiej inflacji: – NBP podejmuje zdecydowane działania, by doprowadzić do trwałego ograniczenia inflacji".

Zwrócił uwagę, że "istotny wzrost bieżącej inflacji" jest wynikiem ataku Rosji na Ukrainę, a problem ten dotyczy wielu krajów. Jak opisywał, w strefie euro wzrost ten wynosi 7,5 proc. – To jest najwyższa inflacja w historii tej strefy – powiedział.

Czytaj też:

Ukraińcy mają wracać, by bronić państwa. W Polsce zostaną emeryci i dzieci?Czytaj też:

Prof. Krysiak: Wzrostem stóp procentowych nie zgasimy inflacji zewnętrznej