Do Polski dotarł rekordowy ładunek paliwa z Arabii Saudyjskiej

To jak do tej pory największa partia produktu rozładowana jednorazowo w tej bazie – podał PERN.

"Baza w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 32 tys. m3 każdy. W tym roku do eksploatacji trafi kolejny - podobnej wielkości zbiornik. Całkowita pojemność bazy to dziś 260 tys. m3" – czytamy w komunikacie spółki.

Inwestycje PERN w Dębogórzu do 2024 roku wyniosą 150 mln zł. Poza parkiem zbiornikowym, PERN rozwija tu i modernizuje także front załadunkowy cystern kolejowych, oraz powiększa bocznicę kolejową. W efekcie liczba załadowanych cystern kolejowych zwiększy się o połowę. Wzmocni to stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych. Rozbudowa infrastruktury pozwoli również podnieść jakość świadczonych obecnie usług – wskazano w materiale.

Wzrost załadunku o jedną piątą

"O potrzebie inwestycji w tym obszarze świadczy fakt, że już teraz jednostka notuje rekordowe załadunki na kolej z tej bazy. W 2021 roku wzrost w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem wyniósł aż jedną piątą" – napisano.

Jak podkreśla PERN, dzięki współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, każdego roku realizowane są modernizacje Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych zlokalizowanego w porcie gdyńskim.

"W tym roku zostanie rozpoczęte pogłębienie podejścia do Stanowiska, dzięki czemu możliwa będzie obsługa tankowców o zanurzeniu do 15 m. To istotnie zwiększy bezpieczeństwo ciągłości pracy instalacji przeładunkowej oraz umożliwi obsługę znacznie większych jednostek" – podkreślono w komunikacie.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

