Polska częścią Prokuratury Europejskiej. "Chodzi o wielomilionowe sprawy"

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar złożył wniosek o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej już w pierwszym dniu urzędowania, 13 grudnia 2023 r.

Prokuratura Europejska, z siedzibą w Luksemburgu, to organ Unii Europejskiej odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń, ściganie i doprowadzanie przed sąd sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Chodzi m.in. o zwalczanie korupcji, prania brudnych pieniędzy, transgranicznych oszustw VAT powyżej 10 mln euro. Prokuratura Europejska ściśle współpracuje z krajowymi organami ścigania oraz Europolem, prowadzi czynności prokuratorskie i wykonuje funkcje prokuratora we właściwych sądach państw członkowskich.

Prokurator z Polski powołana do Prokuratury Europejskiej

Rada Unii Europejskiej powołała Grażynę Stronikowską na stanowisko prokuratora europejskiego na 6-letnią kadencję. Prokuratorzy europejscy nadzorują postępowania przygotowawcze oraz wnoszenie i popieranie oskarżeń, a także – wraz z europejskim prokuratorem generalnym – tworzą kolegium Prokuratury Europejskiej.

Grażyna Stronikowska pracowała w Departamencie ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Jest członkiem Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. W latach 2016-2022 wchodziła w skład Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorką publikacji poświęconych m.in. ochronie interesów finansowych UE.

24 prokuratorów europejskich

Na konferencji prasowej w Brukseli minister Adam Bodnar ocenił, że dołączenie do unijnego organu jest ważnym krokiem dla państwa. – Jeżeli Polsce przekazywane są jakiekolwiek środki unijne, istnieje gwarancja, że nie będą one nadużywane ani wykorzystywane do innych celów niż te, do których są przeznaczone. Jeżeli ktokolwiek popełni przestępstwo związane z wykorzystywaniem tych funduszy, śledztwo będzie mogło być prowadzone przez Prokuraturę Europejską – wskazał.

– Daje to także szansę powstania w naszym kraju grupy świetnie wykształconych prokuratorów, którzy są w stanie współpracować na poziomie transgranicznym. Chodzi o wielomilionowe sprawy, kiedy zorganizowane grupy przestępcze działają na terytorium wielu państw członkowskich UE – stwierdził minister sprawiedliwości. Dwa pierwsze biura prokuratorów europejskich powstaną w Warszawie i Katowicach. Początkowo działać będzie ośmiu prokuratorów europejskich, a docelowo w latach 2026-2027 ma ich być 24.

Czytaj też:

Bodnara zapytano o Romanowskiego. "Absolutna bzdura, nieporozumienie"Czytaj też:

Wrzosek dalej krytykuje Bodnara. "Polska jest w niepowtarzalnym momencie"