Kaczyński o sprawie Romanowskiego. "Nie wiem, czy władze nie udają"

Lider PiS Jarosław Kaczyński został zapytany w Sejmie przez dziennikarzy o kwestię poszukiwań byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Podkreślił, że nie wie, gdzie się ukrywa parlamentarzysta.

– W ogóle nie wiem, czy się ukrywa, czy na przykład władze nie udają, że się ukrywa – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Ja nic w tej sprawie nie wiem – zaznaczył.

Co z uposażeniem Romanowskiego?

Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował na konferencji prasowej, że poseł Romanowski ma zwolnienie lekarskie do 23 grudnia, jeśli chodzi o uczestnictwo w posiedzeniach izby.

– Do momentu efektywnego pozbawienia wolności posła Romanowskiego będziemy zmuszeni wypłacać środki na jego biuro, środki na jego uposażenie, bo nie ma podstawy prawnej, żeby tego nie robić. W momencie, w którym zostanie efektywnie pozbawiony wolności, przestanie otrzymywać wynagrodzenie poselskie, jak również Kancelaria Sejmu przejmie prowadzenie jego biura poselskiego, a więc pensje pracowników i wszystkie rzeczy z tym związane – powiedział Hołownia.

List gończy za byłym wiceministrem

Były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie poseł PiS Marcin Romanowski od 12 grudnia jest poszukiwany listem gończym. Wcześniej sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Polityk jest podejrzany m.in. o ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 mln zł oraz usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln zł. Grozi mu do 25 lat więzienia. Romanowski nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Mec. Bartosz Lewandowski złożył zażalenie na decyzję sądu o trzymiesięcznym areszcie dla byłego wiceministra. Z kolei w środę Prokuratura Krajowa wydała komunikat, w którym poinformowała, że skierowała do Krajowego Biura Interpolu wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych Marcina Romanowskiego tzw. czerwoną notą.

