Kaczyński powinien ponieść karę? Polacy są podzieleni

Podczas wrześniowej miesięcznicy smoleńskiej doszło do awantury. Jarosław Kaczyński zniszczył obraźliwy wieniec i miał uderzyć składającego go antypisowskiego "aktywistę". W sondażu Polaków zapytano, czy prezes PiS powinien zostać za to ukarany.

Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu w związku z oskarżeniem go o pobicie "aktywisty" podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jednocześnie posłowie nie zgodzili się na pociągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności w sprawie dotyczącej zniszczenia wieńca. Przeciwko uchyleniu immunitetu Kaczyńskiemu głosowało 184 posłów PiS. Sam Kaczyński wstrzymał się od głosu. "Przeciw" opowiedziało się także 27 posłów Polski 2025 (Tomasz Zimoch był "za", cztery osoby nie brały udziału w głosowaniu), 31 posłów PSL (jedna osoba nie głosowała), 18 posłów Konfederacji, pięcioro z Razem oraz trzech z koła Wolni Republikanie (jedna osoba nie głosowała). "Za" uchyleniem immunitetu prezesowi PiS głosowało 155 posłów Koalicji Obywatelskiej (dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu), 20 posłów Lewicy (jedna osoba nie głosowała) i poseł niezrzeszony Adam Gomoła. Uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu ma związek z oskarżeniem go o pobicie antypisowskiego "aktywisty" Zbigniewa Komosy. Do zdarzenia doszło 10 września 2024 r. podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Komosa złożył przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej wieniec z tablicą, na której widniał obraźliwy napis: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów!". Kara dla Kaczyńskiego? Sondaż W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski ankieterzy zapytali respondentów, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Jarosław Kaczyński powinien odpowiedzieć karnie za zniszczenie wieńca podczas miesięcznicy smoleńskiej oraz w związku z podejrzeniem o uderzenie "aktywisty". Wyniki badania pokazują znaczne zróżnicowanie opinii publicznej w tej sprawie. 45,8 proc. badanych wyraziło poparcie dla pociągnięcia prezesa PiS do odpowiedzialności karnej. 27,7 proc. pytanych "zdecydowanie", a 18,1 proc. "raczej" popiera ten pomysł. 46 proc. respondentów jest przeciwko ukaraniu Kaczyńskiego. 20,8 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi "raczej", zaś 25,2 proc. "zdecydowanie". 8,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-8 grudnia 2024 r. na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych i internetowych (CATI i CAWI).

