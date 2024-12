"Walec koalicji 13 grudnia". Kaczyński: Brak ambicji, kompleksy, mikromania

Orlen zdecydował o zatrzymaniu projektu Olefiny III. To jedna ze sztandarowych inwestycji spółki za czasów Daniela Obajtka. Jak tłumaczy koncern w komunikacie, "rzeczywiste koszty realizacji sześciokrotnie przekroczyłyby pierwotne założenia". Zatrzymanie projektu ma uchronić Orlen przed stratą ok. 15 mld zł.

W raporcie spółka podała, że dotychczasowe nakłady inwestycyjne poniesione na realizację projektu budowy kompleksu Olefiny III na koniec trzeciego kwartału 2024 r. wyniosły 12,6 mld zł. Orlen zapowiedział, że wykorzysta powstałą infrastrukturę jako bazę do realizacji projektu Nowa Chemia.

Kaczyński: Komu to służy?

"Walec koalicji 13 grudnia przejechał już po CPK, a teraz po Olefinach III – największej inwestycji petrochemicznej w Europie, którą miał budować Orlen. Brak ambicji, kompleksy, mikromania. Niszczą wszystko, co mogłoby dać Polsce rozwój. Komu to służy? Wszyscy wiemy – i nie chodzi tu o Polaków" – skomentował na portalu X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Zatrzymajmy ich! #Nawrocki2025" – dodał.

twitter

"Oddanie rynku firmom niemieckim"

Do decyzji Orlenu odniósł się jego były prezes Daniel Obajtek, obecnie eurodeputowany PiS. – To zaoranie polskiego czempiona – powiedział w rozmowie z Radiem Eska. – Na tym polega inwestycja, że trzeba zainwestować, by później móc czerpać zyski. Ta decyzja to oddanie rynku firmom niemieckim – ocenił.

"Zatrzymali największą inwestycję petrochemiczną w Europie i zarazem jedyną w Europie Środkowo-Wschodniej, która jest fundamentem dalszego rozwoju Grupy Orlen" – napisał w mediach społecznościowych Obajtek. "Jej zatrzymanie to zatrzymanie całej gałęzi petrochemii, w którą inwestuje wiele krajów, między innymi Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Belgia, Niemcy. Czyżby obecny Zarząd koncernu oddawał pole Niemcom w tym zakresie?" – pytał były prezes koncernu.

Czytaj też:

Prezes Orlenu: Nowy projekt jest wyborem najmniejszego złaCzytaj też:

"To oddanie rynku firmom niemieckim". Obajtek reaguje na decyzję Orlenu