Rząd planuje przedłużenie tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżki VAT i akcyzy

– Planujemy przedłużenie rozwiązań dotyczących tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżenia akcyzy – to już się stało do końca lipca, ale też później, po lipcu – również przedłużenia działań, dotyczących obniżenia VAT-u i również obniżenia akcyzy na te obszary, które były do tej pory, być może z jakimiś drobnymi korektami, ale generalnie kierunkowo decyzja jest taka, aby ten obniżony VAT pozostał po to, aby właśnie zamortyzować rosnące ceny na rynku – powiedział Piotr Müller podczas konferencji prasowej.

– Ale trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten najbliższy czas, te najbliższe miesiące będą trudne globalnie i będziemy borykać się z dużymi trudnościami i na nie starać się odpowiadać – dodał.

W połowie maja premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że jest "wysoce prawdopodobne", że rząd przedłuży albo całą tarczę, albo większość jej istotnych elementów. Rozwiązania wprowadzone w ramach dwóch tarcz antyinflacyjnych obowiązują do 31 lipca br.

Inflacja bije rekordy

Inflacja konsumencka wyniosła 13,9 proc. w ujęciu rocznym w maju 2022 r., według szybkiego szacunku danych – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,9 proc. (wskaźnik cen 113,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,7 proc. (wskaźnik cen 101,7)" – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 13,5 proc. r/r, nośników energii – wzrosły o 31,4 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 35,4 proc. r/r – podano dalej.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,3 proc., nośników energii wzrosły o 3,4 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 5 proc. Konsensus rynkowy wyniósł 13,8 proc.

