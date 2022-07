Rząd pracuje nad wprowadzeniem rekompensat dla Polaków za wysokie ceny węgla

W poniedziałek na Śląsku odbyła się kolejna odprawa premiera z ministrami oraz szefami spółek węglowych poświęcona sytuacji w energetyce. Po jej zakończeniu rzecznik rządu spotkał się z dziennikarzami.

Będzie system rekompensat dla Polaków

Piotr Müller wskazał, że w ostatnim czasie została przyjęta ustawa dotycząca dopłat dla spółek zajmujących się dystrybucją węgla. Zaznaczył jednocześnie, że w zakresie sektora prywatnego nie ma tak dużego zainteresowania w korzystaniu z tego systemu: – Nie możemy czekać dalej, czy takie zainteresowanie się pojawi, czy nie.

W związku z tym rząd wypracowuje nowe rozwiązania, które będą przedmiotem obrad wtorkowej Rady Ministrów. – Będziemy na rządzie omawiać nowe rozwiązania służące temu, aby zrekompensować wyższe ceny węgla bezpośrednio dla obywateli. W tej chwili trwa finalizacja prac w tym zakresie – wskazał. Dopytywany nie doprecyzował, w jakiej formie miałyby być udzielane te rekompensaty.

– Robimy wszystko, by dostępność węgla była na wysokim poziomie, ale również, by stworzyć system rekompensat, który umożliwi odpowiednią dostępność węgla pod kątem finansowym, czyli z jednej strony dostępność – za to odpowiadają spółki Skarbu Państwa i Ministerstwo Infrastruktury pod kątem dystrybucji, a z drugiej strony dostępność cenowa – tu system odpowiedniego finansowania z budżetu państwa – powiedział rzecznik rządu.

Müller wskazał, że za projekt, który ma być omawiamy podczas posiedzenia rządu, odpowiadają dwa resorty: klimatu i aktywów państwowych. Wyraził też nadzieję, że projekt ten trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu, którego rozpoczyna się w środę.

Założenia "ustawy węglowej"

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw zakłada, że wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla nie może wynieść więcej niż 1073,13 zł brutto za tonę.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Rekompensata będzie wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek.

