Obiekty energetyki jądrowej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy

"Rząd chce usprawnić proces związany z budową w Polsce elektrowni jądrowej. Chodzi o przyspieszenie inwestycji, a także niższe koszty dotyczące budowy pierwszego tego typu obiektu w naszym kraju. Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej zapewni długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne" – czytamy w komunikacie, na który powołało się ISBnews.

Nowe rozwiązania, rządowe szacunki

Rząd szacuje, że nowe rozwiązania pozwolą na znaczące skrócenie czasu realizacji inwestycji, i to nawet o kilkanaście miesięcy w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy: katalog inwestycji towarzyszących zostanie rozszerzony, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej; zapewniona zostanie większa stabilność procesu inwestycyjnego poprzez umiejscowienie tzw. decyzji zasadniczej na początkowym etapie procesu, przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji; rozszerzona zostanie decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności. Natomiast organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, udostępnią nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania, w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Pozwoli to na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie do końca roku.

