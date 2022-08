Powstaje coraz mniej mieszkań. Nowe dane GUS

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła w lipcu br. o 24 proc. w skali roku do 21 987, a w ujęciu miesięcznym spadła o 36,8 proc. – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 14 017 pozwoleń (spadek o 16,9 proc. r/r i spadek o 46 proc. m/m).

Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lipcu br. spadła o 37 proc. w skali roku i wyniosła 16 277, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 32,2 proc. – przekazał GUS. W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 44,1 proc. r/r do 8 359 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 46,6 proc.

Szacuje się, że na koniec lipca 2022 r. w budowie pozostawało 880,3 tys. mieszkań, tj. o 0,7 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

Mniej mieszkań oddanych do użytku

GUS poinformował również, że liczba mieszkań oddanych do użytkowania w lipcu br. spadła o 7,3 proc. w skali roku do 17 571, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 3,6 proc. Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 985 mieszkań, co oznacza spadek o 1,9 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,8 proc.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 12,1 mln m2, czyli o 1,9% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 94,9 m2 – czytamy w komunikacie.

Wzrost w produkcji budowlanej

Natomiast produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w lipcu br. o 4,2 proc. w skali roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 6,3 proc. – wynika z danych GUS.

