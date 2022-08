Premierzy Polski i Słowacji uroczyście otworzyli nowy gazociąg

– Dziś otwieramy gazociąg na Słowację (…). To nie jest tylko Polska-Słowacja, to gazociąg, który tworzy perspektywy zasilania naszego regionu gazem praktycznie ze wszystkich kierunków świata – powiedział Morawiecki podczas uruchomienia gazociągu.

Doprecyzował, że gazociąg ten daje możliwość połączenia do Włoch i transportowania gazu algierskiego do Włoch i dalej na północ, albo z Kataru i przez południowe terminale i systemem gazociągów na Słowację i do Polski, jeżeli będzie taka potrzeba. Wskazał też na możliwość transportu gazu z północy np. z Norwegii czy z innych kierunków.

Morawiecki przypomniał, że cena gazu osiągnęła dzisiaj "historyczny rekord ponad 310 euro za MWh". – Podpisane kontrakty średnioterminowe ze Stanami Zjednoczonymi dają nam dzisiaj możliwość pozyskiwania gazu po nieco niższej cenie, ponieważ podpisaliśmy te kontrakty dwa-trzy lata temu – stwierdził premier.

Gazociąg Polska-Słowacja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne w regionie

Wybudowana infrastruktura przesyłowa połączyła węzeł gazu w Strachocinie na terenie Polski z tłocznią Veľké Kapušany (Wielkie Kapuszany) na Słowacji. Gazociąg Polska-Słowacja stanowi element korytarza gazowego Północ-Południe i jest jedną z kluczowych inwestycji energetycznych w regionie, która ma wzmocnić bezpieczeństwo surowcowe Polski i Słowacji. Interkonektor gazowy ma długość 61,3 km po stronie polskiej i 106 km po stronie słowackiej.

Gazociąg ma umożliwić przesył gazu na poziomie 5,7 mld m3 w skali roku w kierunku Polski oraz 4,7 mld m3 w kierunku Słowacji. Połączenie ma zabezpieczyć dostawy surowca w sytuacjach kryzysowych oraz umożliwić eksport gazu z Polski w oparciu o dostawy z terminala LNG w Świnoujściu.

Dzięki nowemu połączeniu Polska ma zyskać także infrastrukturalny dostęp do kolejnych źródeł gazu niezależnych od Rosji, zlokalizowanych na obszarze południowej Europy (za pośrednictwem tamtejszych terminali LNG), Afryki Północnej oraz Kaukazu.

