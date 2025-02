Powrót do handlu z Rosją? Bosak spiera się z Jakim

Powodem sporu była wypowiedz Krzysztofa Bosaka w rozmowie z "Rzeczpospolitą", gdzie poseł ocenił, że po zakończeniu wojny na Ukrainie Polska wróci do interesów z Rosją "jak każde państwo zachodnie".

Przeciwko takiemu stanowisku zaprotestował właśnie Patryk Jaki, który zapewnia, że PiS nigdy nie zgodzi się na takie rozwiązanie.



"Żaden, podkreślam żaden(!) reset z Rosją nigdy się nie udał. Rosja swojej natury nie zmieni. To zachód marzy o powrocie do biznesów z Rosją. Znów uruchomić NordStremy i sprzedawać im broń. A skończy się to dokładnie tak samo jak w 2022 roku, Polska musi budować swoją podmiotową politykę. Jej kierunki są oczywiste. Transatlantycki, “I RP”, chętne państwa nordyckie etc. Osobno lub optymalnie razem" – napisał.

Jaki podkreśla, że Polska powinna starać się o stałe bazy USA, udział w podziale "w metalach rzadkich, taniej energii, wzmocnienie regionalnego sojuszu". Poseł dodał, że kierunek na Rosję to "przepaść dla Polski".

Do tego komentarza odniósł się sam Bosak, który stwierdził, że "reset" był operacją polityczną, podczas gdy powrót do interesów to suma decyzji tysięcy obywateli. "Przedsiębiorcy chcą zarabiać i korzystać z dostępu do rynku rosyjskiego, szlaków transportowych do Azji Centralnej i do Chin. Żadna partia tego nie powstrzyma w państwie demokratycznym, ponieważ wynika to z geografii i z ekonomii" wskazał poseł.

Gazprom ustanowił rekord dostaw gazu do Europy przez kraj NATO

Po wstrzymaniu dostaw gazociągami Jamał-Europa i Nord Stream oraz zamknięciu rosyjskiego szlaku przesyłu gazu przez Ukrainę w styczniu br., Gazpromowi pozostała już tylko jedna trasa do Europy – przez Turcję o przepustowości 15,75 mld m3 rocznie.

Według danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) w lutym 2025 r. dostawy rosyjskiego gazu przesyłane rurociągiem Turkish Stream do Europy wzrosły o 30,7 proc. w ujęciu dobowym do 55,8 mln m3 dziennie z 42,7 mln m3 w lutym 2024 r. Licząc miesiąc do miesiąca dostawy wzrosły o 10 proc. (w styczniu było to 50,6 mln m3 dziennie).

