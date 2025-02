Mentzen wpisany na listę "wrogów Ukrainy". "Propaguje rosyjski faszyzm"

Przypomnijmy, że kandydat Konfederacji na prezydenta zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym wspólnie z europoseł Anną Bryłką domagają się od władz Ukrainy zaprzestania kultu Bandery. Złożył również kwiaty na Cmentarzu Obrońców Lwowa oraz w katedrze łacińskiej przy tablicy profesorów lwowskich zamordowanych przez Niemców. X. Słowa polskiego polityka wywołały wściekłość Ukraińców.

Mentzen: Długo nie zobaczę Lwowa

Ukraińska organizacja pozarządowa Myrotworeć, która została powołana w celu badania przejawów zbrodni przeciwko narodowi Ukrainy, uderza w posła Konfederacji. Zdaniem szefostwa organizacji Sławomir Mentzen może zagrażać bezpieczeństwu kraju.

Ukraińscy oskarżają Mentzena o "propagowanie rosyjskiego faszyzmu, nazizmu i antysemityzmu". Kandydatowi Konfederacji na prezydenta zarzucono również "udział w antyukraińskich działaniach propagandowych Rosji przeciwko Ukrainie".

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. "Prosiłem o reakcję MSZ. I MSZ zareagowało, ale niestety ukraińskie. Wygląda na to, że teraz to długo Lwowa nie zobaczę" – napisał w mediach społecznościowych.

Wściekłość Ukraińców

Jak donosi korespondent UNIAN, podczas briefingu prasowego rzecznik ukraińskiego MSZ Gieorgij Tychyj oświadczył, że wszelkie próby kwestionowania integralności terytorialnej Ukrainy są kategorycznie niedopuszczalne. Wezwał polskich polityków, aby powstrzymali się od wykorzystywania Ukrainy w krajowych kampaniach politycznych.

– Powiem szczerze, że stanowisko tej postaci [Mentzena – przyp. red.] jest znane wszystkim od dawna. Nie jest to zaskoczeniem ani dla nas, ani dla nikogo innego. Chcę podkreślić, że my, jako resort polityki zagranicznej, nie traktujemy wypowiedzi poszczególnych antyukraińskich polityków jako stanowiska Polski ani polskiego społeczeństwa – powiedział rzecznik.

Jak podkreślił Tychyj, MSZ jest wdzięczne wszystkim Polakom, którzy szczerze wspierali Ukrainę od pierwszych minut pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji. Jednocześnie dodał, że takie nieprzyjazne kroki są sprzeczne z duchem strategicznego partnerstwa, godzą w osiągnięcia w dziedzinie pamięci historycznej, a także mogą zaszkodzić przyjaznym stosunkom między dwoma narodami.

– Ukraina zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań w odpowiedzi na osoby zaangażowane w działalność antyukraińską podczas trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę – podkreślił Tychyj.

