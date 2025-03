"Trump chciałby zakończyć wojnę". Prezydent Duda o Ukrainie

Trump, który wystąpił w środę przed połączonymi izbami Kongresu, poinformował, że strona amerykańska otrzymała list od prezydenta Ukrainy.

– Otrzymaliśmy pismo od prezydenta Zełenskiego, że Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego i podpisać umowę ws. minerałów – powiedział amerykański przywódca.

Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. Jak podkreślił, "nieustannie pracuje nad zakończeniem brutalnego konfliktu. – Miliony Ukraińców i Rosjan zostało niepotrzebnie zabitych lub rannych w tym przerażającym i brutalnym konflikcie, bez widocznego końca – mówił prezydent USA.

Republikanin zaznaczył, że "Stany Zjednoczone wysłały setki miliardów dolarów na wsparcie obrony Ukrainy, bez żadnego bezpieczeństwa, bez niczego".

Prezydent: Trump chciałby zakończyć to, że tak wielu ludzi ginie

Do stanowiska amerykańskiego przywódcy odniósł się, przebywający w Stanach Zjednoczonych, prezydent Andrzej Duda.

– Prezydent Donald Trump chciałby zakończyć wojnę na Ukrainie, zakończyć to, że tak wielu ludzi ginie. Jeśli mógłbym doradzić coś prezydentowi Zełenskiemu, to trzeba wrócić spokojnie do stołu rozmów – powiedział Duda wywiadzie dla TVN24. – Podejście Donalda Trumpa jest biznesowe i tak należy z nim rozmawiać. On nie chce być przy stole negocjacji, chce im patronować – dodał.

Jak zaznaczyła głowa państwa polskiego, "prezydent Donald Trump nazywa nas odpowiedzialnym sojusznikiem i mówi, że czuje się wobec nas zobowiązany”. – Faktycznie realizujemy swoje zobowiązania; pokazujemy, że kwestie własnego bezpieczeństwa można traktować poważnie – zaznaczył Andrzej Duda.

Andrzej Duda: Mam nadzieję, że finałem rozmów będzie stały pokój

Prezydent podkreślił, że "zakończenie wojny będzie możliwe wtedy, gdy strony rozpoczną negocjacje".

– Mam nadzieję, że ich finałem będzie sprawiedliwy i stały pokój – dodał.

– Dla mnie, z punktu widzenia interesu Polski, istotne jest, aby pokój został tak sformułowany, by nie było zagrożenia inwazji rosyjskiej na inne kraje – ani na nas, ani na naszych sojuszników – podkreślił Duda.

Czytaj też:

"Jakby nie było Buczy". Gen. Polko krytykuje TrumpaCzytaj też:

Hollywoodzki aktor z polskim obywatelstwem. Prezydent Duda zabrał głos