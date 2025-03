"Otrzymałem list od Zełenskiego". Trump wystąpił przed Kongresem

W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do kłótni między Zełenskim, Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Z kolei we wtorek Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci obszerny wpis. Zadeklarował, że Ukraina jest gotowa "jak najszybciej" usiąść do stołu negocjacyjnego.

Trump: Ukraina jest gotowa usiąść do negocjacji

Donald Trump, który wystąpił w środę przed połączonymi izbami Kongresu, poinformował, że strona amerykańska otrzymała list od prezydenta Ukrainy.

– Otrzymaliśmy pismo od prezydenta Zełenskiego, że Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego i podpisać umowę ws. minerałów – powiedział amerykański przywódca.

Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. Jak podkreślił, "nieustannie pracuje nad zakończeniem brutalnego konfliktu. – Miliony Ukraińców i Rosjan zostało niepotrzebnie zabitych lub rannych w tym przerażającym i brutalnym konflikcie, bez widocznego końca – mówił prezydent USA.

Republikanin zaznaczył, że "Stany Zjednoczone wysłały setki miliardów dolarów na wsparcie obrony Ukrainy, bez żadnego bezpieczeństwa, bez niczego".

Prezydent USA: Doceniam list od Zełenskiego

Donald Trump zacytował również fragment listu, jaki otrzymał od Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość, "by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju" i podpisać umowy o minerałach.

– Doceniam ten list. Dostałem go przed chwilą. Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czyż to nie byłoby piękne? – zaznaczył Trump. – Czas zakończyć to szaleństwo – dodał.

Czytaj też:

Prezydent Duda reaguje na decyzję Trumpa. "Ubolewam"Czytaj też:

Przełom ws. umowy USA-Ukraina? Zaskakujące doniesienia