Nawrocki wzywa Tuska. "Wszyscy to robią, tylko nie on"

W nagraniu opublikowanym w serwisie X wspierany przez PiS kandydat zwrócił uwagę na bierną postawę polskich władz w kontekście sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie UE. Według Nawrockiego trzeba zacząć działać, czego wymaga aktualna niestabilna sytuacja międzynarodowa.

– Polska tylko raz na ponad dekadę przewodzi Radzie Unii Europejskiej. Akurat teraz mamy ten przywilej. Inne państwa Unii wykorzystują go do forsowania swojej agendy narodowej, promocji swojego państwa, ale przede wszystkim do organizacji szczytów światowej dyplomacji. Wszyscy tak robią, tylko nie Tusk. Mija już ponad 60 dni polskiej prezydencji, a Tusk i Trzaskowski dalej śpią – mówi prezes IPN na nagraniu.

– Polska dzięki działaniom podjętym przez rząd PiS oraz prezydenta Andrzeja Dudę ma dziś najlepszą opinię w Stanach Zjednoczonych z państw europejskich. Czas to wykorzystać i zacząć działać. Wzywam Donalda Tuska, aby korzystając z przywileju prezydencji natychmiast zwołał w Polsce szczyt UE-USA. Musimy dbać o nasze bezpieczeństwo czynami, a nie wpisami w internecie – dodał Karol Nawrocki.

Choć to Polska przewodniczy w Radzie UE, to szczyty poświęcone sytuacji na Ukrainie zorganizowały dotychczas Paryż oraz Londyn.

Przełom ws. umowy USA-Ukraina? Zaskakujące doniesienia

Agencja Reutera, powołując się na "źródła zaznajomione ze sprawą", podała, że USA i Ukraina przygotowują się do podpisania umowy w sprawie wydobycia minerałów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zamierza ogłosić zawarcie porozumienia podczas swojego przemówienia przed Kongresem.

Reuters zastrzegł, że sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie. Biały Dom, kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz ukraińska ambasada w Waszyngtonie nie odpowiedziały na prośbę o komentarz.

