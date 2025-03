Ukraina bez broni z USA. Hołownia podjął decyzję

– Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że zależy mu na pokoju. Oczekujemy, że nasi partnerzy również będą zaangażowani w realizację tego celu. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do znalezienia rozwiązania – powiedział cytowany przez Reutera urzędnik Białego Domu, który zastrzegł sobie anonimowość.

Agencja zwraca uwagę, że decyzja zapadła po tym, jak w zeszłym tygodniu podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu doszło do kłótni między nim a Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'm. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump podczas kłótni w Gabinecie Owalnym, która była transmitowana na żywo przez media na całym świecie.

Prezydent USA napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że ukraiński prezydent "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Leyen przedstawia plan "ponownego uzbrojenia Europy"

Z kolei Ursula von der Leyen przedstawiła główne założenia planu "ponownego uzbrojenia Europy 'Rearm Europe'".

Plan ponownego uzbrojenia Europy ma obejmować m.in. uwolnienie publicznych środków na poziomie krajowym, jak i pożyczki dla państw członkowskich UE na inwestycje w zakresie sił zbrojnych i bezpieczeństwa. Łącznie przewidywany przez Komisję Europejską zakłada wyłożenie na wojskowość 800 miliardów euro.

Von der Leyen oznajmiła, że chodzi zarówno o "krótkoterminowe" koszty, dotyczące finansowania wojny rosyjsko-ukraińskiej, jak i "długoterminowe", mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Europie.

Hołownia zwróci się do Tuska. "Oczekuję odpowiedzialnych głosów"

Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Po oświadczeniu Prezydenta Trumpa i zapowiedzi Przewodniczącej von der Leyen zdecydowałem o wyjątkowym przedłużeniu posiedzenia Sejmu o jeden dzień. W piątek, bezpośrednio po jego przylocie z Brukseli, poproszę Premiera o przekazanie informacji o bezpieczeństwie państwa i ustaleniach ze szczytu" – napisał na portalu X lider Polski 2050.

"Oczekuję odpowiedzialnych głosów w debacie ze strony wszystkich partii w Sejmie" – dodał Hołownia.

