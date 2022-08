Rafako ma nadzieję na "szybkie przeprowadzenie mediacji" z Tauronem

Chodzi o negocjacje w sprawie bloku 910 MW w elektrowni w Jaworznie.

W ocenie prezesa Rafako, konflikt ze spółką Skarbu Państwa "poważnie zagraża procesowi inwestorskiemu".

"Wojna" Rafako i Tauronu?

– Mam nadzieję, że konferencja zamyka etap rozmowy przez media. Cieszę się, że dowiedziałem się w trakcie tej konferencji z Twittera Tauronu, że jakieś stanowisko mediacyjne zostało przekazane do Prokuratorii Generalnej, bo tego nie wiedziałem. Mam nadzieję, że to otworzy ścieżkę rozmów, ale bardzo szybkich. Jeśli jest sygnał, żeby rozmawiać, to jestem gotowy się spotkać z prezesem Tauronu zawsze – powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej poświęconej uszkodzeniom bloku energetycznego. Jego zdaniem, w kwestii bloku Tauron poszedł z Rafako "na wojnę, która zagraża procesowi inwestorskiemu i istnieniu spółki". – Oczywiście, to jest jednoznaczne – stwierdził pytany przez dziennikarzy o to, czy obecna sytuacja zagraża egzystencji spółki.

– 15 września to jest koniec procesu inwestorskiego. Rafako zmienia właściciela. Dla spółki to rozwój, powrót do głównego nurtu energetyki. Jest cały plan, który Tauron chce teraz nam rozłożyć. Bo jednym z warunków powodzenia procesu jest uniknięcie wojny i znalezienie kompromisu. Potem wszystko jest możliwe, łącznie ze scenariuszami bardzo mocno negatywnymi – oznajmił Domagalski-Łabędzki, cytowany we wtorek przez ISBnews.

Jednoznaczne stanowisko spółki

Rafako twierdzi jednoznacznie, że przyczyną usterki bloku jest spalanie nieodpowiedniej jakości węgla. Prezes podmiotu zaznaczył, że Rafako jest gotowe wspierać Tauron technologicznie nawet w sytuacji braku dostępności węgla kontraktowego, ale odpowiedzialność za ewentualne dalsze awarie w tej sytuacji musi przejąć Tauron.

Wcześniej Rafako podało, iż jego spółka zależna otrzymała oświadczenie od podmiotu Nowe Jaworzno Grupa Tauron o rozwiązaniu umowy dotyczącej budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie.

