BGK zaoferuje obligacje czterech serii na przetargu 21 września

Obligacje trafią na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – przekazało w poniedziałek ISBnews.pl.

Obligacje czterech serii

Jak podał Bank, zaoferowane zostaną obligacje serii FPC0328 z terminem wykupu przypadającym 12 marca 2028 roku, FPC0631 z terminem wykupu przypadającym 12 czerwca 2031 roku, FPC0733 z terminem wykupu przypadającym 21 lipca 2033 roku oraz FPC1140 z z terminem wykupu przypadającym 27 listopada 2040 roku o łącznej wartości minimalnej 250 mln złotych, o czym możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie w tej sprawie, na który powołało się ISBnews.pl.

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 roku rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne. Ponadto, Bank Gospodarstwa Krajowego to polska instytucja państwowa, która jako jedyny tego rodzaju podmiot w Polsce należący w całości do Skarbu Państwa.

Czytaj też:

Jak kolejne rządy "ukrywają" wydatki? Kolosalne kwoty poza budżetem