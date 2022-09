Kolejne złe wieści dla polskiej gospodarki. Spadł Wskaźnik Dobrobytu

Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - we wrześniu br. spadł o 1,4 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Łącznie od początku roku wskaźnik stracił ponad 6 punktów.

"O ile w ciągu ostatniego półrocza najsilniejszy negatywny wpływ na wartości wskaźnika miała rosnąca inflacja, w niewielkim stopniu rekompensowana wysoką dynamiką wynagrodzeń, o tyle obecnie ani tempo wzrostu wynagrodzeń, ani kreacja nowych miejsc pracy nie przyczyniają się do poprawy sytuacji ekonomicznej przeciętnego Kowalskiego" - czytamy w raporcie.

BIEC wskazał, że od kilku miesięcy liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw (po usunięciu wpływu czynników sezonowych) nie zmienia się istotnie.

Pensje nie nadążają za inflacją

Płace w firmach wzrosły o 12,7 proc. rok do roku. Z danych wynika, że pensje nie nadążają za inflacją. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w sierpniu br. wzrosło o 12,7 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,4 proc. rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,9 proc. i wyniosło 6 583,03 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. i wyniosło 6 502,6 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 13,5% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,4 proc. wzrostu rok do roku w przypadku zatrudnienia.

Te dane oznaczają, że pensje Polaków nie nadążają za szalejącą inflacją. Przypomnijmy, że wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w sierpniu w Polsce przyspieszył do 16,1 proc. rok do roku

Pogarsza się sytuacja finansowa Polaków

Firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska postanowiła zbadać, jak polscy pracownicy radzą sobie w dobie kryzysu gospodarczego i jak oceniają swoją sytuację finansową. Wnioski z badań są bardzo niepokojące. Co szósty Polaków pracujący w średnich i dużych firmach dostrzega, że jego sytuacja finansowa ich rodzin uległa pogorszeniu. W małych firmach ten wynik jest bardzo podobny – 62 proc.

