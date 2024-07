Zgromadzenie Sercanów w Polsce broni ks. Michała Olszewskiego

Ks. Michał Olszewski przebywa w areszcie, decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie o przedłużeniu zatrzymania. W obronie sercanina protestowało wielu Polaków, także przed Sejmem.

Choć sprawa cały czas jest w toku, wielu jest zdania, że jest to sprawa polityczna. Wsparcia księdzu Olszewskiemu udzieliło też Zgromadzenie Sercanów w Polsce. Rzecznik Prowincji Polskiej Księży Sercanów ks. dr Włodzimierz Płatek podkreślił, że zgromadzenie "stoi murem" za ks. Olszewskim. Dodał, że państwo ma prawo kontrolować działania ks. Olszewskiego w ramach Fundacji Profeto, jednak powinno się to odbywać "w ramach obowiązującego prawa".

– W obliczu takiej sytuacji stajemy, jako sercanie, w obronie człowieka, jego podstawowych praw, w tym prawa do obrony. Myślę, że w przypadku ks. Michała mogły zaistnieć jakieś uchybienia mające charakter administracyjny, brak dostatecznej wiedzy z zakresu prawa, ale nie zaniedbania czy przestępstwa wywołujące tak mocne środki zapobiegawcze jak te, które zastosowano – wskazał ks. dr Włodzimierz Płatek.

Ks. Płatek: To jest bulwersujące!

– Łamane są przyjęte w sądownictwie standardy i procedury. Niepokojące jest przede wszystkim to, co też napisałem w oświadczeniu, które jest na naszej stronie internetowej, że po dziś dzień mecenas nie dostał wszystkich akt, by móc się zapoznać z ich treścią. To ewidentne łamanie prawa i ograniczanie mecenasowi dostępu do kluczowych w sprawie dokumentów – ocenił duchowny. Nazwał przy tym postępowanie wobec ks. Olszewskiego "bulwersującym spektaklem".

Rzecznik Prowincji Polskiej Księży Sercanów zauważył, że polskie media głównego nurtu mają "informacje, które dziwnym trafem uprzedzają wydarzenia". Dodał, że od chwili aresztowania sercanie nie mają kontaktu z ks. Michałem Olszewskim mimo podejmowania prób widzenia.

