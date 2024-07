"To są tortury. To jest bandytyzm". Ostre słowa pod Sejmem

Pod Sejmem trwa protest przeciwko łamaniu prawa przez ministrów rządu Donalda Tuska. Głos zabrał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki.

Kaczyński część swojego wystąpienia poświęcił zatrzymaniu prezesa Fundacji Profeto księdza Michała Olszewskiego. Niedawno media obiegły szokujące informacje o sposobie, w jaki kapłan był traktowany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– To są tortury, wedle definicji Trybunału Praw Człowieka. Trybunał dokładnie opisuje, co jest torturą. Takie tortury nie wobec dwóch osób, tylko już dziś wiemy, sam otrzymałem takie informacje, wobec trzech, obydwu pań, które pracowały w departamencie nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości. My nie mamy nic przeciwko wyjaśnieniu spraw, ale mamy przeciwko torturom. To jest przekroczenie pewnej granicy. To jest bandytyzm – stwierdził prezes PiS.

Medialny kartel

W trakcie swojego wystąpienia Kaczyński krytykował również część mediów, zarówno tych prywatnych, jak i państwowych, określając je mianem "kartelu". Dodał, że szerzą one "kłamliwą propagandę".

– Żeby doprowadzić do takiego stanu ta pacyfikacja jest potrzebna. I potrzebna jest likwidacja pluralizmu medialnego i nieprzypadkowo pierwsze akty brutalnego łamania konstytucji, prawa, realizacji tej zasady, którą wyraził Tusk w słowach „prawo takie jak my je rozumiemy”, odnosiły się do telewizji, radia, PAP. Bo przede wszystkim trzeba było zamknąć normalny obieg informacji. Chodziło o to, żeby miliony Polaków do tej informacji dostępu nie miało. Dzielnie walczy TV Republika i wzrasta – powiedział prezes PiS.

Polityk wezwał również do mobilizacji elektoratu i przestrzegł, że rząd Donalda Tuska może chcieć próbować wpływać na wynik kolejnych wyborów.

Czytaj też:

"Ma spacyfikować nasze społeczeństwo". Kaczyński: To jest pewna przemyślana akcjaCzytaj też:

"Jeden z największych błędów naszych rządów". Szczery wpis polityka Zjednoczonej Prawicy