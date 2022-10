PGNiG deklaruje gotowość do przejęcia klientów Tauronu

"Oczekuję od Prezesa Tauronu natychmiastowego wycofania się z nieakceptowalnej decyzji dot. wypowiadania umów na gaz. Nie ma mojej zgody na takie działania. Zmiana operatora powinna odbywać się w sposób nieodczuwalny i bezpieczny dla klienta. Nie będzie przerw w dostawie gazu" – napisał we wtorek w mediach społecznościowych wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

twitter

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo deklaruje gotowość do płynnego przejęcia tych klientów.

Po wypowiedzeniu przez Tauron umów na sprzedaż gazu części klientów, PGNiG Obrót Detaliczny, które i tak jest sprzedawcą rezerwowym i sprzedawcą z urzędu, w porozumieniu z Tauron Sprzedaż ogłosiło, że jest gotowe płynnie przejąć tych klientów.

Przerw w dostawach gazu nie będzie

"Klienci nie muszą się obawiać o dostawy gazu, bo te będą realizowane bez przerw, w cenie akceptowalnej społecznie" – czytamy w komunikacie Tauron Sprzedaż. "Jeszcze raz sprawdziliśmy nasze procedury, uprościliśmy cały proces przejścia klientów do nowego sprzedawcy oraz wzmocniliśmy komunikację z klientami. Wszystko po to, by rozwiać wszelkie niepokoje dotyczące tego procesu" – powiedział rzecznik Taurona Daniel Iwan, cytowany w materiale.

Jak zapewnił Iwan klienci nie muszą obawiać się przerw w dostawie tego paliwa, ani wysokich rachunków. W świetle obowiązujących przepisów – w tym Rządowej tarczy Antyinflacyjnej – nowy sprzedawca musi zagwarantować klientom gaz po regulowanej cenie.

"Jednocześnie informuję, że nadal bez zmian będziemy obsługiwać klientów, którzy mają obowiązujące z nami umowy. Wszyscy klienci, którzy mają produkt z tak zwaną gwarancją ceny będę obsługiwani bez zmian. Zapewniamy, że nie ma mowy o jakichkolwiek przerwach w dostawach gazu do klientów" – dodał.

Cena zabezpieczona do końca 2027 r.

Podkreślił, że klienci mają gwarancję urzędowej ceny gazu do końca 2027 roku. Oznacza to, że każdy sprzedawca gazu zapewnia klientom ofertę taryfową z cenami zatwierdzanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co wynika z zapisów Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.



"Zachęcamy klientów, którzy otrzymali od nas korespondencję, by sami wybrali nowego sprzedawcę gazu. Jeśli tego nie zrobią automatycznie zawarta zostanie umowa ze sprzedawcą rezerwowym lub przydzielony zostanie im tzw. sprzedawca z urzędu. W jednym i drugim przypadku do końca 2027 roku cena gazu będzie urzędowo regulowana" – powiedział.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Czytaj też:

Von der Leyen: Europejczycy powinni wspólnie kupować gaz