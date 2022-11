Bilans unijnych projektów. Ministerstwo Funduszy podało dane

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 100 857 inwestycji o łącznej wartości 571,4 mld złotych, w tym 348,7 mld złotych to fundusze Unii Europejskiej (UE) – podał resort, cytowany w czwartek przez PAP MediaRoom.

Liczby te dotyczą wszystkich umów o dofinansowanie projektów, zawartych z beneficjentami od uruchomienia programów do 23 października 2022 roku.

Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko to największy z programów ostatniej perspektywy finansowej, wart ponad 28 mld euro. Dzięki niemy wsparcie trafiło m.in. do: ochrony zdrowia, na ochronę dziedzictwa kulturowego, transport i energetykę oraz ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu.

Według ostatnich dostępnych statystyk, program objął około 4 tys. projektów.

Inteligentny Rozwój

Program Inteligentny Rozwój dał w ostatniej perspektywie ponad 8 mld euro na badania, rozwój i innowacje. Jak podkreśla w publikacjach podsumowujących Ministerstwo Funduszy: "Dzięki tym pieniądzom wielu naukowców i przedsiębiorców otrzymało dofinansowanie na realizację niezwykłych pomysłów".

Pieniądze z programu uzyskało ponad 9,5 tys. podmiotów.

Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój to ponad 5 mld euro, które trafiły m.in. na szkolnictwo oraz rynek pracy, który – jak podkreśla resort funduszy – jest dzięki temu bardziej dostosowany do potrzeb pracodawców i pracowników.

Wsparcie w programie uzyskała też ochrona zdrowia – dzięki dofinansowaniu 7,5 tys. lekarzy podwyższyło kompetencje zawodowe, prawie 31 tys. pielęgniarek i położnych uczestniczyło w specjalistycznych kursach; powstało ponad 7tys. e-materiałów edukacyjnych.

Polska Cyfrowa

Program Polska Cyfrowa to ponad 2 mld euro na cyfrowy rozwój kraju. Ministerstwo Funduszy podkreśla, że dzięki tym pieniądzom wiele szkół otrzymało niezbędny sprzęt do zdalnej edukacji, przeprowadzono szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych dla ponad 87 tys. nauczycieli i 184 tys. uczniów, a coraz więcej mieszkańców Polski ma dostęp do szybkiego internetu. Program rozwinął również e-administrację publiczną.

Polska Cyfrowa to także np. 27,2 mln złotych unijnego dofinansowania na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej.

Polska Wschodnia

Program Polska Wschodnia wart jest ponad 2 mld euro i zapewnił wsparcie finansowe dla pięciu województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak wskazuje Ministerstwo Funduszy, stworzyło to "szanse na wyrównanie różnic rozwojowych między regionami Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej".

Dzięki programowi powstało m.in. 13 obiektów typu “Bike and Ride” i “Park and Ride”, zakupiono blisko 320 ekologicznych autobusów, tramwajów i trolejbusów, zmodernizowano około 150 kilometrów dróg w miastach wojewódzkich.

