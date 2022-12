"Ogromna determinacja rządu". Minister Adamczyk o inwestycjach kolejowych

Dzięki nowemu rozkładowi jazdy poprawiają się warunki obsługi podróżnych w Małopolsce. Więcej pociągów aglomeracyjnych obsłuży trasy aglomeracyjne i w ruchu dalekobieżnym – podało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury. Na oświadczenie powołała się PAP MediaRoom.

W niedzielę, 11 grudnia 2022 roku udostępniono przystanek Wolbrom Zachodni oraz otwarto przystanek Zator Park Rozrywki na linii Kraków – Oświęcim.

Inwestycje na kolei

– Inwestycje na kolei prowadzimy zawsze z myślą o pasażerach. Jestem przekonany, że ich efekty – krótsze czasy przejazdu i większy komfort podróżowania – docenią pasażerowie w Małopolsce oraz w innych regionach naszego kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Inwestycje w Wolbromiu i Zatorze świadczą o ogromnej determinacji rządu w walce z wykluczeniem komunikacyjnym – dodał.

Jeszcze w tym miesiącu wykonawcy zakończą główne prace budowlane na stacjach Kraków Bieżanów i Kraków Płaszów. Podróżni będą mogli skorzystać ze zmodernizowanych peronów, a pomiędzy stacjami otwarty będzie kolejny tor, co usprawni organizację przewozów. Na trasie z Krakowa do Wieliczki pojawi się więcej pociągów – w godzinach szczytu będą odjeżdżać co 30 minut (to dwa razy częściej niż dotychczas).

Od 11 grudnia szybsza jest podróż na trasie Kraków – Katowice. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podniosła maksymalną prędkość pociągów na odcinku Kraków Główny – Trzebinia do 160 km/h. Pozytywnie wpłynie to na czas przejazdu pomiędzy regionami.

Projekty "Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej" oraz "Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków" to inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską w ramach instrumentu "Łącząc Europę".

