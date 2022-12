PGE ma zgody na przedwstępną umowę nabycia PKP Energetyka

"PKPE Holding Sp. z o.o. jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka S.A. (Grupa PKPE). Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych" – czytamy w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 41proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc. a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Do transakcji odniósł się wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

PGE: Zamknięcie transakcji pośredniego nabycia PKP Energetyka planowane na 3 IV 2023

"Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. 1 913,5 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln zł i zostanie rozliczona w oparciu o mechanizm locked-box. Cena będzie podlegać ewentualnym korektom, w szczególności o kwotę wypływu środków z Grupy PKPE do grupy sprzedającego. Zamknięcie transakcji planowane jest na dzień 3 kwietnia 2023 r. Płatność za udziały będzie miała miejsce w dniu zamknięcia transakcji" – czytamy w komunikacie.

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia w szczególności poniższych warunków:

– uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

– zakończenie sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka;

– uzyskanie zgody ministra aktywów państwowych;

– uzyskanie zgód podmiotów finansujących, wymieniono.

"Nabycie PKPE Holding Sp. z o.o. jest zgodne ze strategią Grupy PGE. W wyniku transakcji, Grupa PGE uzyska dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju" – podkreślono także.

Dziś wcześniej PGE informowało o uzyskaniu zgód rady nadzorczej i zarządu na transakcję.

