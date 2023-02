Rafako i Tauron deklarują możliwość zawarcia ugody

W porozumieniu strony zadeklarowały zamiar dalszego prowadzenia mediacji z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniem od Tauron Wytwarzanie łącznie z potwierdzeniem możliwości zminimalizowania kwot wzajemnych roszczeń, jak również oświadczyły, że widzą realną możliwość zawarcia ugody do dnia 8 marca br. – przekazało we wtorek ISBnews.pl.

W poniedziałek media informowały, że ruszyła kolejna tura mediacji Rafako z Tauronem w sprawie nowoczesnego bloku węglowego w Elektrowni Jaworzno. Z dotychczasowych ustaleń wynikało, że jeżeli Tauron podtrzyma swoje roszczenia, to Rafako będzie musiało najpóźniej 10 lutego tego roku złożyć wniosek o upadłość. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, rozmowy były "trudne" i miały potrwać nawet do czwartku. Co ważne, Tauron po raz kolejny zgłosił "ubytek mocy". Powodem miało być "uruchomienie z postoju remontowego".

Role Rafako i Tauronu

Rafako to spółka świadcząca usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Zajmuje się także produkcją bloków energetycznych i urządzeń związanych z wytwarzaniem energii. Firma była zaangażowana w budowę bloku 910 MW w elektrowni w Jaworznie. Rafako jest także producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln złotych w 2021 roku.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła.

Istotne postanowienia

Zgodnie z komunikatem, istotne postanowienia porozumienia obejmują między innymi oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu do dnia 8 marca 2023 roku terminu ostatecznego wykonania wezwania Tauron łącznie ze zobowiązaniem wykonawcy do powstrzymania się do tego czasu od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

Porozumienie obowiązuje od dnia jego zawarcia.

Czytaj też:

Budowa elektrowni jądrowej. Sasin o kolejnych ustaleniach z KoreańczykamiCzytaj też:

Elektrownia jądrowa w Polsce. Wicepremier Sasin: Określiliśmy termin