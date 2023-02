Tusk zapowiada: Dopłata do wynajmu mieszkania i kredyt 0 proc.

W poniedziałek lider Platformy przyjechał do Pabianic. Krytykując rządzących m.in. w kontekście akcji "Willa Plus", przedstawił propozycje PO w zakresie polityki mieszkaniowej.

– Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Niektórzy mówią, że to jest lewicowe hasło -nie to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To przyzwoitość – ludzie mają prawo do mieszkania – podkreślił Donald Tusk.

– Wprowadzimy "Kredyt Zero Procent" dla ludzi, którzy nie ukończyli 45 roku życia i chcieliby kupić swoje pierwsze mieszkanie! to za mieszkanie nie będzie się płaciło ponad 4 tysiące miesięcznie tylko mniej więcej 1700 zł i będzie to spłata kapitału – zapowiedział były premier. –Chciałbym, aby "Kredyt Zero Procent" dotyczył także remontów mieszkań, które wymagają ich niezbędnie – dla tych, którzy chcą mieć to swoje jedno mieszkanie, żeby mieć gdzie żyć. Będziemy również proponowali dopłatę do najmu 600 zł – poinformował podczas spotkania w Pabianicach.

Tusk zaatakował prezesa Orlenu i dostał szybką odpowiedź

Podczas pobytu w Pabianicach, Donald Tuska skazał, że jest to inauguracja cyklu spotkań, "który może doprowadzić do naszego zwycięstwa". – Dzisiejsze informacje wgniatają w ziemię. Według ekspertów Orlen wypłacił w ciągu tego roku, kiedy trwa wojna, nawet 40 miliardów złotych za ropę, której już miało z Rosji nie być – mówił szef PO.

– Dziś dotarła do mnie informacja równie bulwersująca, że Orlen nadal kupuje ropę z Rosji dla czeskich zakładów i nadal finansuje w pewnym sensie tę wojną. Biorąc pod uwagę skalę tego, co robi Obajtek, to on jest dziś jednym z największych oligarchów Putina – stwierdził Tusk.

Słowa szefa PO nie zostały bez odpowiedzi . Prezes Orlenu wymienił szereg prorosyjskich aktywności Donalda Tuska z czasów, gdy był on polskim premierem.

