Ponad 157 mln złotych dopłat do budowy mieszkań

– Ze względu na sytuację kredytową spora część społeczeństwa nie jest w stanie zapewnić sobie własnego lokalu, dlatego tak ważne jest, by tanie w użytkowaniu mieszkania budowały gminy. Zachęcamy samorządy do korzystania z rządowego programu wspierania budownictwa komunalnego, dzięki któremu nawet 80 proc. wartości inwestycji pokrywa państwo, a środki na budowę mogą być przekazane jeszcze przed jej rozpoczęciem – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany we wtorek przez serwis PAP MediaRoom.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to program, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kolejne dotacje

Do 10 instytucji trafiło łącznie 127,5 mln złotych, dzięki czemu gminne zasoby lokali komunalnych wzbogaci 621 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali. Obecnie przyznawana transza wsparcia ma wartość ponad 157 mln złotych, dzięki którym powstanie 668 mieszkań, 100 miejsc w noclegowniach oraz 50 w schroniskach dla osób bezdomnych.

Samorządy, które tym razem otrzymają bezzwrotne dotacje, to: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Racibórz, Warszawa, Zielona Góra. Na takich samych zasadach dotacja została przyznana także Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z Poznania.

W sumie do instytucji z puli na ten rok (1,65 mld złotych) zostało rozdysponowanych już około 285 mln złotych.

Zmiany w programie

W 2021 roku w życie wszedł tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, w ramach którego m.in. znacznie zwiększono dofinansowanie dla gmin z Funduszu Dopłat oraz wprowadzono rozwiązania ułatwiające gminom tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wspierających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej (w tym podniesiono finansowe wsparcie do nawet 80 proc.).

W 2022 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło w programie zmiany, które spowodowały znaczne zwiększenie skali działania programu. To m.in: możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc.; środki dla gmin przed startem budowy.

Cały czas oddawane są nowe mieszkania, których budowa rozpoczęła się w ostatnich dwóch latach. W całym kraju samorządy, spółki zależne i organizacje pożytku publicznego otrzymały w latach 2021-2022 finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań.

