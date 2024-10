Migranci w Warszawie zajmują pustostany? Poseł PiS wyjaśnia słowa Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w Sejmie przekazał informację, która mogła zaniepokoić mieszkańców stolicy.

– Już dziś w Warszawie są takie miejsca, przed którymi ostrzegają dzielnicowi. Tam dochodzi do prób włamania przez migrantów do mieszkań, do segmentów, bo akurat jest taka dzielnica. Bezpieczeństwo jest co najmniej zagrożone, pustostany są zajmowane przez migrantów – mówił prezes PiS.

Dodał, że władze ukrywają to przed opinią publiczną.



Kaczyński: Migranci w Warszawie zajmują pustostany. Fogiel: Wiem, gdzie to jest

– Tak, wiem gdzie to jest, całkiem niedaleko – powiedział w Polsat News poseł PiS Radosław Fogiel i dodał, że Kaczyński taką informację otrzymał od znajomego, który jest dzielnicowym.

Z pełną premedytacją nie mówił, o którą dzielnicę chodzi, żeby nie dekonspirować owego dzielnicowego, żeby nie miał problemów w pracy. Więc ja się do tego dostosuję – oświadczył.

Według Fogla, jeśli policja z jakiegoś powodu o takiej sytuacji nie informuje, to wobec dzielnicowego, który to zdradził, mogłyby zostać wyciągnięte konsekwencje.

Siemoniak o słowach prezesa PiS. "Policja się tym zajmie"

Wcześniej do słów Kaczyńskiego odniósł się Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji. – Jeżeli prezes Kaczyński gdziekolwiek w Warszawie czy Polsce czuje się niepewnie, to policja się tym zajmie – zapewnił.

– Natomiast to jest szerzenie strachu. Pamiętamy niesławne, haniebne wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego o imigrantach, którzy przenoszą pasożyty, to wyłącznie służy sianiu strachu wśród Polaków – ocenił szef MSWiA w rozmowie z TVN24.

– Policja walczy z przestępstwami w całej Polsce. Te przestępstwa popełniają i obywatele Polscy, i osoby, które są obcokrajowcami, więc mam tutaj pewien obraz sytuacji. Jeśli prezes ma jakąś wiedzę, (...) proszę bardzo – 112, niech prezes zadzwoni, na pewno funkcjonariusze się zjawią – powiedział Siemoniak.

